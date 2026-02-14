Secciones
EconomíaRural

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo
Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo
Hace 5 Hs

Sorprendió lo sucedido estos días con los resultados del segundo remate de Rosgan del 2026 en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Dicho remate reunió a las diez firmas consignatarias que lo integran y puso a la venta un aproximado de 11.000 cabezas, lo que muestra cómo es el comportamiento que se vienen dando en el mercado ganadero nacional.

La demanda que se observó en el remate demostró por qué el productor atraviesa un momento histórico: con un promedio de $6.222 por kilo vivo por ternero, la barrera de los 4 dólares marca un hito sin precedentes en la memoria del sector.

Todas las categorías que salieron a remate registraron alzas respecto de enero y, especialmente, frente a un diciembre de 2025 que cerró con un alto volumen de invernada vendida que no logró enfriar los precios.

Este 2026 inaugura una nueva etapa, construida sobre una demanda internacional insatisfecha y restricciones de stock en países exportadores clave como Estados Unidos, lo que movilizó al mercado.

Argentina se encuentra en una posición estratégica gracias a acuerdos internacionales positivos, como la Cuota China y el acuerdo con EE. UU.

Pese a la demora del acuerdo Unión Europea-Mercosur por cuestiones judiciales, el destino europeo sigue firme ante la caída de sus stocks internos y las severas regulaciones que limitan su producción local.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
1

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
2

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
3

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

4

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
5

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro
6

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Más Noticias
Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria

Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner y mantuvo las restricciones de su prisión domiciliaria

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Comentarios