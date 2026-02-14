Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Sorprendió lo sucedido estos días con los resultados del segundo remate de Rosgan del 2026 en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Dicho remate reunió a las diez firmas consignatarias que lo integran y puso a la venta un aproximado de 11.000 cabezas, lo que muestra cómo es el comportamiento que se vienen dando en el mercado ganadero nacional.
La demanda que se observó en el remate demostró por qué el productor atraviesa un momento histórico: con un promedio de $6.222 por kilo vivo por ternero, la barrera de los 4 dólares marca un hito sin precedentes en la memoria del sector.
Todas las categorías que salieron a remate registraron alzas respecto de enero y, especialmente, frente a un diciembre de 2025 que cerró con un alto volumen de invernada vendida que no logró enfriar los precios.
Este 2026 inaugura una nueva etapa, construida sobre una demanda internacional insatisfecha y restricciones de stock en países exportadores clave como Estados Unidos, lo que movilizó al mercado.
Argentina se encuentra en una posición estratégica gracias a acuerdos internacionales positivos, como la Cuota China y el acuerdo con EE. UU.
Pese a la demora del acuerdo Unión Europea-Mercosur por cuestiones judiciales, el destino europeo sigue firme ante la caída de sus stocks internos y las severas regulaciones que limitan su producción local.