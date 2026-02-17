Carlos Cisneros rechazó la reforma laboral: “No es modernización, es una regresión contra los trabajadores”

El diputado calificó como “inhumano” el Artículo 44: “Pretenden que un trabajador enfermo cobre solo el 75% de su sueldo, o el 50% si consideran que el riesgo fue ‘voluntario’. Esto viola la Constitución y el principio de no regresividad”. Asimismo, denunció que el fondo de cese es un “negocio financiero” que debilita la estabilidad laboral.