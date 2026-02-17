Carlos Cisneros rechazó la reforma laboral: “No es modernización, es una regresión contra los trabajadores”

El diputado nacional y Secretario de Administración de La Bancaria, Carlos Cisneros, rechazó el proyecto de reforma laboral y confirmó que su gremio movilizará con la Confederación General del Trabajo (CGT) cuando la iniciativa llegue al recinto.
“El proyecto viene mal parido del Senado. Es una regresión histórica donde no hay un solo artículo que mejore derechos”, afirmó el legislador nacional. Cisneros advirtió que la norma abarata despidos y fragmenta vacaciones, trasladando el riesgo empresario al trabajador.
El diputado calificó como “inhumano” el Artículo 44: “Pretenden que un trabajador enfermo cobre solo el 75% de su sueldo, o el 50% si consideran que el riesgo fue ‘voluntario’. Esto viola la Constitución y el principio de no regresividad”. Asimismo, denunció que el fondo de cese es un “negocio financiero” que debilita la estabilidad laboral.
Propuestas Alternativas
Frente al avance al proyecto oficial, el bloque que integra Cisneros presentó un dictamen que propone: reducción de la jornada laboral a 40 horas sin baja salarial, salario mínimo vinculado a la canasta básica y protección de convenios, derechos plenos para trabajadores de plataformas digitales; y rechazo a la deslaboralización y a los sistemas de “reputación digital” que estigmatizan al empleado.
“La Ley de Contrato de Trabajo fue reformada más de 240 veces; no es vieja, la quieren reemplazar para retroceder cien años”, señaló.
Movilización
Por último, ratificó la presencia sindical: “La Bancaria movilizará en todo el país. En Tucumán y Buenos Aires estaremos en la calle. Siempre estuve del lado de los trabajadores y a nadie puede sorprender mi voto”. finalizó Cisneros.