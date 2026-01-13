River vuelve a insistir por Gianluca Prestianni tras perder a Santino Andino y Maher Carrizo

En el caso de Andino, la historia fue distinta. River tenía todo acordado con Godoy Cruz, pero Panathinaikos irrumpió con una propuesta imposible de igualar: 10,2 millones de euros por el 75% de la ficha. El delantero mendocino, que priorizó la salida a Europa, se transformó así en una de las transferencias más importantes de la historia del ascenso argentino.