River vuelve a insistir por Gianluca Prestianni tras perder a Santino Andino y Maher Carrizo

Sin poder cerrar a sus dos primeras opciones para reforzar el ataque, el equipo de Marcelo Gallardo reactivó el interés por el juvenil del Benfica y analiza una oferta millonaria por parte de su pase.

REFUERZO. Gianluca Prestianni volvió a ser apuntado por River como alternativa para reforzar las bandas en este mercado de pases. REFUERZO. Gianluca Prestianni volvió a ser apuntado por River como alternativa para reforzar las bandas en este mercado de pases.
Hace 2 Hs

El mercado de pases volvió a poner a River en plan de búsqueda. Con las negociaciones caídas por Maher Carrizo y Santino Andino, el nombre de Gianluca Prestianni reapareció con fuerza en Núñez como la principal alternativa para reforzar las bandas ofensivas.

El extremo de 19 años, surgido en Vélez y actualmente en Benfica, ya había sido sondeado semanas atrás para llegar a préstamo. Ahora, el escenario cambió. La idea del club es avanzar por la compra del 50% de su ficha, con una propuesta que rondaría entre los cinco y seis millones de euros.

En el entorno "millonario" consideran que Prestianni reúne varias de las características que busca Marcelo Gallardo: desequilibrio, juventud, proyección y conocimiento del fútbol argentino, pese a su breve experiencia en Europa. Además, la falta de continuidad en el conjunto portugués podría jugar a favor de una negociación.

Por qué se cayeron las otras opciones

La operación por Carrizo estuvo cerca de concretarse. River había avanzado con Vélez para adquirir la mitad del pase, pero las condiciones que intentó imponer el "Fortín" no convencieron a la dirigencia. A eso se sumó la postura del jugador, que prefiere esperar una chance en el fútbol europeo.

En el caso de Andino, la historia fue distinta. River tenía todo acordado con Godoy Cruz, pero Panathinaikos irrumpió con una propuesta imposible de igualar: 10,2 millones de euros por el 75% de la ficha. El delantero mendocino, que priorizó la salida a Europa, se transformó así en una de las transferencias más importantes de la historia del ascenso argentino.

Andino, nacido en 2005, fue una de las revelaciones de la última temporada. Disputó 30 partidos con el "Tomba", marcó seis goles y aportó tres asistencias, además de ser parte del seleccionado argentino Sub-20 que fue finalista del Mundial de Chile.

Hasta el momento, River ya incorporó a Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, tres refuerzos pensados para darle mayor equilibrio y variantes al plantel. Sin embargo, Gallardo pretende más. Además del extremo, el club busca un defensor central, con Jhohan Romaña como principal apuntado.

Con el calendario cada vez más encima y la pretemporada en marcha, en Núñez saben que no hay demasiado margen para fallar. Por eso, Prestianni vuelve a escena como una opción para cubrir una necesidad que sigue abierta.

River perdió a Andino en manos del fútbol griego, no pudo cerrar a Carrizo y ahora apunta todas sus fichas a un viejo conocido. La insistencia por Prestianni refleja que "Muñeco" quiere sí o sí un extremo, y en ese plan el juvenil del Benfica volvió a quedar en el centro de la escena.

