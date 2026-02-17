Prestianni habló tras la denuncia de racismo de Vinícius y afirmó que fue amenazado por jugadores del Real Madrid

La tensión estalló a los 50 minutos de juego. Tras abrir el marcador con un derechazo y celebrar con un baile frente a la tribuna del Estadio da Luz, lo que le valió una amarilla del árbitro francés François Letexier, Vinícius encaró a los rivales. En ese momento, las cámaras captaron a Prestianni tapándose la boca con la camiseta para decirle algo al brasileño. El ex Flamengo reaccionó de inmediato, señalando al argentino y acusándolo ante el juez de haberle dicho "mono".