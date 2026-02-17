“No soy ni de San Martín ni de Atlético”: la confesión de Bruno Medina tras el ascenso de Tucumán Central

“Fue algo único, muchas sensaciones juntas que no se pueden explicar”, contó. El desgaste físico fue extremo. “Se me acalambraron las dos piernas, jamás me había pasado. Será por los nervios, por todo lo que se jugaba”, explicó. Sin embargo, pese al dolor, se mantuvo sereno. “Yo estaba tranquilo porque sabía el grupo que tenía, los soldados que somos. Tenía esa sensación de que una oportunidad íbamos a tener”, dijo.