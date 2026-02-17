El truco de una experta para recuperar un colchón manchado sin arruinarlo más

Las marcas del tiempo son inevitables en los colchones. Para quienes tienen un descanso correcto de ocho horas, como mínimo, la proporción de tiempo del día recostado en una cama es equivalente a un tercio. Por eso, y porque limpiarlos no es algo que la gente sepa o acostumbre a hacer de forma habitual, una experta compartió su truco de limpieza para recuperar un colchón y dejarlo como nuevo, eliminando las desagradables manchas causadas por la sudoración del cuerpo.
Limpiar un colchón es casi tan complejo como limpiar un sillón percudido. Es que las densas capas de tejido que lo conforman hacen pensar que, en caso de excederse con productos de limpieza o líquidos, la situación será irremontable. Según los especialistas, basta con conocer algunas técnicas y tener un poco de cuidado para poder hacer la limpieza en casa.
El tip de una experta para limpiar un colchón
La influencer de limpieza Clean Mama, cuyo nombre real es Becky Rapinchuk, compartió en su cuenta un truco para mantener el colchón aseado. Si al tuyo se le formaron esas aureolas amarillentas casi imborrables, esta tiktoker te enseña a dejarlo libre de olores y en buen estado. La falta del hábito de limpieza de este crucial instrumento de sueño puede ser una práctica hasta insalubre y por eso este hack puede ser la salvación.
Su alternativa no incluye productos químicos que también pueden resultar perjudiciales para la salud, por ejemplo, para las vías respiratorias. Solo usa tres ingredientes fáciles de conseguir y no hay procesos demasiado complejos ni que requieran mucho tiempo en la preparación.
Su mezcla salvadora para limpiar y desinfectar colchones incluye: dos tazas de bicarbonato de sodio, 10 gotas de aceite esencial de limón –es decir, en su estado más concentrado– y 10 gotas de aceite esencial de lavanda para lograr que el preparado tenga un aroma a limpieza. El primer ingrediente actúa como absorbente y neutralizador de olores. El limón, aparte de aportar fragancia, ayuda a ablandar la suciedad.
Paso a paso para limpiar un colchón
En la taza de bicarbonato, mezclar bien los tres ingredientes. Pasar la preparación a un recipiente amplio para que después sea más sencillo extraer la crema que se formará. Distribuir la preparación de manera uniforme sobre la superficie del colchón. Se recomienda dejarla actuar entre 10 minutos y media hora para que funcione. Luego, retirar los restos con una aspiradora y dejar airear, preferentemente al sol para que tenga un mayor efecto.