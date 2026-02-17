El truco de una experta para recuperar un colchón manchado sin arruinarlo más

Las marcas del tiempo son inevitables en los colchones. Para quienes tienen un descanso correcto de ocho horas, como mínimo, la proporción de tiempo del día recostado en una cama es equivalente a un tercio. Por eso, y porque limpiarlos no es algo que la gente sepa o acostumbre a hacer de forma habitual, una experta compartió su truco de limpieza para recuperar un colchón y dejarlo como nuevo, eliminando las desagradables manchas causadas por la sudoración del cuerpo.