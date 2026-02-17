Cómo estudiar gratis para Vaca Muerta y cobrar más de $3,5 millones por mes

La industria energética abrió una nueva convocatoria de cursos gratuitos para formar técnicos que puedan trabajar en Vaca Muerta, uno de los polos productivos más importantes del país. La capacitación dura cuatro meses, incluye práctica en campo y ofrece certificación oficial. Los salarios iniciales del sector rondan los $ 3,3 millones y pueden superar los $5,7 millones según el puesto.
La propuesta está a cargo del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, que diseñó el ciclo 2026 junto a empresas del rubro. El objetivo es cubrir la demanda constante de perfiles vinculados a perforación, mantenimiento, producción e instrumentación.
Qué se estudia y cuánto se puede ganar
Los cursos están orientados al segmento Upstream, que abarca exploración y producción de hidrocarburos. Las áreas con mayor demanda son:
- Perforación.
- Mantenimiento mecánico.
- Mantenimiento eléctrico.
- Instrumentación y producción.
- Seguridad operativa en yacimiento.
Según relevamientos salariales privados, un electricista o instrumentista puede iniciar con ingresos cercanos a los $ 3,3 millones mensuales. Con experiencia y mayores responsabilidades, los sueldos pueden escalar por encima de los $ 5,7 millones. En cargos jerárquicos, las cifras son aún más altas.
Requisitos, modalidad y práctica real
Para postularse se requiere secundario completo o ciclo básico aprobado, conocimientos digitales básicos y disponibilidad para cursar de manera presencial. La inscripción se realiza de forma online en: /alumnos.ivm.ar/cursos hasta el 21 de febrero. Los certificados cuentan con aval del Consejo Provincial de Educación de Neuquén.
La formación se desarrolla en el Polo Tecnológico de Neuquén, con talleres, laboratorios y simuladores que recrean situaciones reales de perforación y producción. Además, los estudiantes practican en un pozo escuela en la zona de Río Neuquén. En un escenario donde el empleo calificado marca la diferencia, esta capacitación aparece como una vía directa para ingresar a una industria que sigue creciendo y paga algunos de los mejores salarios del país.