Secciones
SociedadEducación

Cómo estudiar gratis para Vaca Muerta y cobrar más de $3,5 millones por mes

El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta abrió la inscripción 2026 con trayectos gratuitos, práctica en campo y certificación oficial.

TÉCNICOS PARA EL YACIMIENTO. Perforación, mantenimiento e instrumentación están entre los perfiles más buscados por la industria energética, con sueldos que superan los $3 millones. / VACA MUERTA TÉCNICOS PARA EL YACIMIENTO. Perforación, mantenimiento e instrumentación están entre los perfiles más buscados por la industria energética, con sueldos que superan los $3 millones. / VACA MUERTA
Hace 22 Min

La industria energética abrió una nueva convocatoria de cursos gratuitos para formar técnicos que puedan trabajar en Vaca Muerta, uno de los polos productivos más importantes del país. La capacitación dura cuatro meses, incluye práctica en campo y ofrece certificación oficial. Los salarios iniciales del sector rondan los $ 3,3 millones y pueden superar los $5,7 millones según el puesto.

La propuesta está a cargo del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, que diseñó el ciclo 2026 junto a empresas del rubro. El objetivo es cubrir la demanda constante de perfiles vinculados a perforación, mantenimiento, producción e instrumentación.

CAPACITACIÓN SIN COSTO. Con aval del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, la formación apunta a cubrir la demanda técnica del principal polo energético del país. / CAPTURA DE PANTALLA CAPACITACIÓN SIN COSTO. Con aval del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, la formación apunta a cubrir la demanda técnica del principal polo energético del país. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué se estudia y cuánto se puede ganar

Los cursos están orientados al segmento Upstream, que abarca exploración y producción de hidrocarburos. Las áreas con mayor demanda son:

- Perforación.

- Mantenimiento mecánico.

- Mantenimiento eléctrico.

- Instrumentación y producción.

- Seguridad operativa en yacimiento.

Según relevamientos salariales privados, un electricista o instrumentista puede iniciar con ingresos cercanos a los $ 3,3 millones mensuales. Con experiencia y mayores responsabilidades, los sueldos pueden escalar por encima de los $ 5,7 millones. En cargos jerárquicos, las cifras son aún más altas.

Requisitos, modalidad y práctica real

Para postularse se requiere secundario completo o ciclo básico aprobado, conocimientos digitales básicos y disponibilidad para cursar de manera presencial. La inscripción se realiza de forma online en: /alumnos.ivm.ar/cursos hasta el 21 de febrero. Los certificados cuentan con aval del Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

La formación se desarrolla en el Polo Tecnológico de Neuquén, con talleres, laboratorios y simuladores que recrean situaciones reales de perforación y producción. Además, los estudiantes practican en un pozo escuela en la zona de Río Neuquén. En un escenario donde el empleo calificado marca la diferencia, esta capacitación aparece como una vía directa para ingresar a una industria que sigue creciendo y paga algunos de los mejores salarios del país.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dónde estudiar japonés en Tucumán: cursos online y presenciales para todos los niveles

Dónde estudiar japonés en Tucumán: cursos online y presenciales para todos los niveles

Turquía abre becas completas para estudiar en sus universidades en 2026

Turquía abre becas completas para estudiar en sus universidades en 2026

Tres carreras que la IA recomienda estudiar: industrias en auge con pagos en dólares y home office

Tres carreras que la IA recomienda estudiar: industrias en auge con pagos en dólares y home office

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina: el truco que muchos usan para seguir viendo

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina: el truco que muchos usan para seguir viendo

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
4

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
6

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Más Noticias
El homenaje a una tucumana en el Cosquín Rock: el sueño que su familia hizo realidad tras su partida

El homenaje a una tucumana en el Cosquín Rock: el sueño que su familia hizo realidad tras su partida

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

Con 82 y 58 años, Silvano Aguilar y José Martínez escoltaron a la Pachamama

Con 82 y 58 años, Silvano Aguilar y José Martínez escoltaron a la Pachamama

La vida itinerante de “Muña Muña” en épocas de Carnaval

La vida itinerante de “Muña Muña” en épocas de Carnaval

Comentarios