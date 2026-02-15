El desopilante regreso de Joaquín Levinton a los escenarios: entró en una camilla de hospital al Cosquín Rock

Lejos de adoptar un tono solemne tras el episodio cardíaco, el cantante apeló a su clásico humor ácido al decir: “La última vez que me fui de un escenario lo hice en ambulancia, y ahora volví en una ambulancia. Me ahorro el traslado”. Entre las risas del público, el músico incluso redobló la apuesta sobre su estado de salud al lanzar: “Espero no tener que volver en bodega”.