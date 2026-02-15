Secciones
El desopilante regreso de Joaquín Levinton a los escenarios: entró en una camilla de hospital al Cosquín Rock

Muchos fanáticos se preguntaron: ¿cómo estaba el cantante después del infarto que sufrió hace apenas unos días?

El regreso de Turf a las sierras cordobesas no fue un recital más: constituyó una declaración de principios. En el primer día del Cosquín Rock 2026, todas las miradas estaban puestas en Joaquín Levinton. Muchos fanáticos se preguntaron: ¿cómo estaba el cantante después del infarto que sufrió hace apenas unos días?

Cuando la tarde promediaba y el predio vibraba en Santa María de Punilla, el sonido de una sirena llamó la atención. Una ambulancia irrumpió en escena y dos asistentes empujaron una camilla hasta el centro del escenario. Sobre ella, inmóvil y cubierto con una sábana blanca, estaba Levinton para arrancar el show.

Cómo le fue a Turf en el Cosquin Rock 2026

El silencio fue absoluto durante apenas unos segundos, hasta que el líder de Turf se incorporó de un salto con su energía intacta. Al desatar los primeros acordes de “No se llama amor”, la ovación resultó inmediata y ensordecedora, confirmando que el carisma de Joaquín Levinton permanece indestructible. Este regreso performático transformó la preocupación inicial en una verdadera fiesta para todos los presentes en el Cosquín Rock.

Lejos de adoptar un tono solemne tras el episodio cardíaco, el cantante apeló a su clásico humor ácido al decir: “La última vez que me fui de un escenario lo hice en ambulancia, y ahora volví en una ambulancia. Me ahorro el traslado”. Entre las risas del público, el músico incluso redobló la apuesta sobre su estado de salud al lanzar: “Espero no tener que volver en bodega”.

El recital recorrió los clásicos inoxidables de la banda en una tarde que combinó alivio y celebración colectiva. Joaquín dejó claro que, aun con el corazón recientemente “reparado”, su espíritu de showman sigue latiendo con fuerza. En esta edición del festival, volvió a demostrar las razones por las cuales se lo considera uno de los últimos grandes frontman del pop rock nacional.

Finalmente, la presentación de Turf en las sierras cordobesas superó las expectativas médicas y artísticas. La puesta en escena no solo sirvió como entretenimiento, sino como una prueba de vitalidad para el cantante tras su reciente internación. El evento cerró con la certeza de que la esencia de la banda continúa vigente y lista para seguir recorriendo escenarios.

