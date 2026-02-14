El pedido de un padre tucumano que conmovió al Cosquín Rock: su hija será recordada en el festival

Días antes, el padre había reunido fuerzas para escribir una carta dirigida tanto a Palazzo como a Piti Fernández, líder de Las Pastillas del Abuelo. En esas líneas relató el vínculo íntimo que unía a su familia con el tradicional encuentro musical. Recordó que en 2008 asistió por primera vez junto a dos de sus hijas, Emilia y Mariana, que entonces tenía apenas 12 años. Desde aquel viaje, regresar cada año se convirtió en una tradición sagrada, un ritual compartido entre abrazos, canciones y recuerdos.