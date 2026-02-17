La “China” Suárez habló de las mujeres que buscan a Icardi y Nazarena Di Serio salió a contar su versión

Poco a poco Di Serio fue ganando popularidad en los medios por su carisma, profesionalismo y belleza, y fue así como llegó a ocupar una silla entre las panelistas del programa de Casán. En su cuenta de Instagram muestra la faceta más “influencer” de su vida. Tiene más de 340.000 seguidores y cuenta que participa de programas de El Trece y Todo Noticias. También tiene un podcast en Spotify: “Hablemos de…”, en el que entrevista a figuras del mundo del espectáculo nacional.