La “China” Suárez habló de las mujeres que buscan a Icardi y Nazarena Di Serio salió a contar su versión

Hace apenas unos días la “China” Suárez dejó al descubierto que hay muchas mujeres que le envían mensajes a Mauro Icardi. No se trata de mensajes amistosos, sino de búsquedas con intenciones mucho más íntimas. En estas declaraciones, la periodista Nazarena Di Serio quedó envuelta y eligió contar su versión de los hechos. Aunque la ex “Casi Ángeles” no dio nombres, todas las miradas apuntaron contra la panelista.
Los rumores empezaron a resonar como murmullos, por lo bajo, sin gritarse abiertamente. Pero fue Ángel de Brito quien lanzó la primera piedra. “Están todos diciendo, sin nombrarla, que Nazarena Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”, escribió esta semana el conductor en un tuit. “¿Por qué no la nombran y chau? ¿Tanta vuelta, Yanina (Latorre)?”, cuestionó de Brito a una de sus panelistas más fieles, quien fue una de las primeras en hablar con una dinámica de enigmático y sin revelar nombres.
Nazarena Di Serio y las supuestas fotos íntimas que envió a Mauro Icardi
Nazarena Di Serio respondió a las acusaciones que recibió. Aunque en principio lo hizo mediante redes sociales, el mensaje pareció no haber quedado claro. “Nunca se supo nada de mi vida personal real. Nunca me colgué de nadie ni dejé que se supiera algo. Ni fotos, ni videos, nada”, empezó escribiendo en su cuenta de X. Pese a ello, la panelista debió soportar algunos rumores. “Mucho prejuicio, gente. Ojalá sanen”, cerró en su publicación.
Pero, al ser una de las panelistas de Moria Casán, la “One” se vio obligada a preguntarle y casi que la puso contra las cuerdas. “Yo ya aclaré y dije que no soy, pero no importó porque la gente quiso creer que era yo”, explicó Di Serio. En el piso, incluso se atrevieron a revisarle el celular y ver los chats que tenía con Mauro Icardi. Sin embargo, no encontraron nada. Los perfiles ni siquiera se seguían mutuamente.
“Un montón de gente lo creyó. ¡Un quilombo! Aparte tendría que ser muy kamikaze para meterme ahí. Si yo te muestro cosas reales que pasan en mis redes, me vas a decir: ‘No te metás ahí’”, continuó. “Te juro que no soy. En esta en serio, yo no soy. Nunca se me conoció ninguno real”, aseveró la panelista.
¿Quién es Nazarena Di Serio, la mujer que vinculan a Icardi?
Aunque en el resto de las provincias puede no haber resonado su nombre, Nazarena Di Serio es una conocida panelista y periodista de los medios porteños. En su carrera formó parte de producciones en las que trabajó con Marcelo Bonelli y Débora Pérez Volpin. Aunque empezó siendo una de las “chicas del clima”, también llegó a reemplazar a Darío Barassi en la conducción de “100 argentinos dicen”.
Poco a poco Di Serio fue ganando popularidad en los medios por su carisma, profesionalismo y belleza, y fue así como llegó a ocupar una silla entre las panelistas del programa de Casán. En su cuenta de Instagram muestra la faceta más “influencer” de su vida. Tiene más de 340.000 seguidores y cuenta que participa de programas de El Trece y Todo Noticias. También tiene un podcast en Spotify: “Hablemos de…”, en el que entrevista a figuras del mundo del espectáculo nacional.