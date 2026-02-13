En el barro 2: la "China" Suárez sorprendió con imágenes inéditas del detrás de escena de la serie

A horas del estreno, la intérprete compartió imágenes del rodaje y detalles del desafiante papel que encarna. Su personaje es Nicole García, una nueva reclusa que ejerció la prostitución VIP y quedó envuelta en una causa judicial vinculada a uno de sus clientes, acusado de lavado de dinero. Para mantener a su hijo -que quedó al cuidado de su madre- mantiene una relación con la temida líder carcelaria La Gringa Casares, interpretada por Verónica Llinás.