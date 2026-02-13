En el barro 2: la "China" Suárez sorprendió con imágenes inéditas del detrás de escena de la serie

Llega a Netflix este viernes la segunda temporada de En el Barro, spin-off de El marginal creada por Sebastián Ortega. Además de la expectativa por saber cómo continúan las historias dentro del penal La Quebrada, crece el interés por ver en escena a María Eugenia "China" Suárez, cuya participación se concretará recién en esta nueva entrega.
A horas del estreno, la intérprete compartió imágenes del rodaje y detalles del desafiante papel que encarna. Su personaje es Nicole García, una nueva reclusa que ejerció la prostitución VIP y quedó envuelta en una causa judicial vinculada a uno de sus clientes, acusado de lavado de dinero. Para mantener a su hijo -que quedó al cuidado de su madre- mantiene una relación con la temida líder carcelaria La Gringa Casares, interpretada por Verónica Llinás.
Aunque esa situación le genera incomodidad, el personaje encontrará cierto alivio en una historia oculta con otra presa y en su vínculo con Gladys Guerrera, papel a cargo de Ana Garibaldi.
Imágenes del rodaje y repercusión en redes
En la previa del lanzamiento, la actriz -recordada también por su paso por Casi Ángeles- publicó fotos del detrás de escena ante sus 7,7 millones de seguidores. Allí se la vio con cabello largo oscuro, cejas rapadas, piercing en la nariz y vestuario deportivo. En varias imágenes aparece con sangre y moretones en el rostro, lo que anticipa escenas de fuerte violencia para su personaje.
También compartió fotos junto a Lola Berthet y Camila Peralta, con quienes filmó diversas secuencias. “En el barro. 13/2. No falta nada”, escribió en la publicación, que superó los 217.000 “Me Gusta”. Los comentarios permanecen restringidos, una decisión que la actriz tomó meses atrás para evitar mensajes negativos.