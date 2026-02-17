Impacto económico y político del espectáculo

La transmisión alcanzó niveles de audiencia superiores al setenta por ciento el año pasado, consolidándose como herramienta de señalización económica. El director general para Asia de la consultora Stieler, Georg Stieler, analizó la relevancia de dicha plataforma mediática. El experto explicó: “Lo que distingue a este evento es la cercanía entre la política industrial y el espectáculo en horario central”. Aquella fusión garantiza visibilidad total para las innovaciones creadas recientemente.