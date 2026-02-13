Año Nuevo Chino 2026: los cuatro signos que arrancan el ciclo con más suerte y energía positiva

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026?

El nuevo año lunar comenzará oficialmente el 17 de febrero de 2026. Desde esa fecha se iniciará el ciclo del Caballo de Fuego, símbolo de dinamismo, valentía, movimiento e independencia. La influencia de este signo se interpreta como un impulso hacia la acción, la creatividad y la concreción de proyectos que estaban demorados.