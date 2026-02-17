River confirmó los convocados para el duelo ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

La principal ausencia es la de Marcos Acuña, quien quedó al margen por un cuadro gripal y no viajará con el plantel. Tampoco estará Franco Armani, que todavía no recibió el alta médica por la molestia que arrastra en uno de sus talones. De esta manera, Santiago Beltrán volverá a ocupar el arco, mientras que Ezequiel Centurión integrará el banco de suplentes.