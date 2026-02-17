Secciones
River confirmó los convocados para el duelo ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo jugará a San Luis con bajas sensibles y varias incógnitas en el "11" inicial.

CONVOCADOS. Marcelo Gallardo definió la lista de jugadores que viajarán a San Luis para el debut de River en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar. CONVOCADOS. Marcelo Gallardo definió la lista de jugadores que viajarán a San Luis para el debut de River en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar. ./X @RiverPlate
Hace 1 Hs

River Plate afrontará este martes su debut en la Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar y, en la previa del duelo en San Luis, Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de convocados. La nómina llega en un contexto delicado, tras las derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors en el Torneo Apertura.

La principal ausencia es la de Marcos Acuña, quien quedó al margen por un cuadro gripal y no viajará con el plantel. Tampoco estará Franco Armani, que todavía no recibió el alta médica por la molestia que arrastra en uno de sus talones. De esta manera, Santiago Beltrán volverá a ocupar el arco, mientras que Ezequiel Centurión integrará el banco de suplentes.

Entre las novedades aparece el regreso de Fausto Vera, quien ya cumplió su suspensión y vuelve a estar a disposición. En el mediocampo también fueron incluidos Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, pese a que ambos habían terminado el último partido con algunas molestias.

En defensa, Gallardo deberá rearmar piezas. Matías Viña se perfila para ingresar en lugar de Acuña y Fabricio Bustos podría meterse en el lateral derecho. Lucas Martínez Quarta será titular, aunque resta definir quién lo acompañará en la zaga, con Paulo Díaz como principal alternativa.

En la delantera, el entrenador mantiene la duda abierta: Facundo Colidio, Ian Subiabre y Maximiliano Salas compiten por un lugar para acompañar a Agustín Ruberto.

River enfrentará a Ciudad de Bolívar esta noche, desde las 22, en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, con transmisión de TyC Sports. El equipo de Gallardo buscará avanzar de ronda y, al mismo tiempo, cortar la racha negativa que profundizó las dudas en el arranque de la temporada.

