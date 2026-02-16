“Para mí, lo era todo”: el sentido mensaje con el que Robert Duvall fue despedido por su esposa, la jujeña Luciana Pedraza

Luciana Pedraza Duvall, la esposa de origen argentino del actor Robert Duvall, despidió a su marido con un sentido mensaje en sus redes sociales. El aclamado actor de Hollywood falleció este domingo en su casa del estado de Virginia, Estados Unidos, a los 95 años.
"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo", escribió su viuda en un mensaje publicado en la página de Facebook oficial del actor.
Su esposa sostuvo que "para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director y un narrador", pero para ella, "lo era todo". "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y su capacidad para conquistar el corazón", lo recordó.
"En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo entregó todo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable", comentó sobre el legado actoral del actor de El Padrino y Apocalypse now.
"Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", concluyó el mensaje.
Duvall era bailarín de tango desde que vio el musical “Tango Argentina” en la década de 1980 y visitó Argentina decenas de veces para estudiar el baile y la cultura. El resultado fue el estreno de 2003 sobre un sicario con pasión por el tango.
Su coprotagonista fue Luciana Pedraza, 42 años menor que él, con quien se casó en 2005. Los tres matrimonios anteriores de Duvall —con Barbara Benjamin, Gail Youngs y Sharon Brophy— terminaron en divorcio.
Duvall, nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos.
Su papel como 'consejero' de la familia Corleone en la saga de El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972), que le valió su primera nominación al Óscar y El Padrino II (1974), lo lanzó a la fama internacional.
Con Ford Coppola repetiría como el teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979). Su ahora legendaria frase ´'Me encanta el olor del napalm por la mañana' se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine.
Además de un Óscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine.
En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca.
Entre sus últimas apariciones en la pantalla estuvieron los filmes estrenados en 2022 por la plataforma Netflix: Hustle (Garra) y The Pale Blue Eye (Los crímenes de la academia).