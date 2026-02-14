Test de personalidad: tu color de ojos revela cómo sos en el amor

- Ojos marrones: Este color de ojos que es uno de los más compartidos por la mayoría de las personas, tiene su tinte especial. Aquellas personas que su iris está teñido de este color son amantes muy pasionales. Cuando se trata de amor son muy intensos y vuelcan toda su atención y dedicación a su pareja. Así también, esta fogosidad no carece de sensualidad y son personas muy atractivas físicamente.