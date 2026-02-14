Test de personalidad: tu color de ojos revela cómo sos en el amor

Una mirada vale más que mil palabras y eso no es sólo una frase trillada. Los ojos pueden decir mucho más de lo que nuestra boca puede articular. En ocasiones, cuando buscamos retener algo que no queremos decir, se nos escapa a través de la mirada. Quiénes somos, qué queremos, a quiénes queremos, todo puede estar contenido en esos pequeños redondeles de color y con un pequeño test es fácil confirmarlo.
Los test de personalidad son esas pruebas psicológicas interesantes que nos permiten confirmar o descubrir nuevos aspectos de quiénes somos y también de qué manera queremos a los demás. Este 14 de febrero y con temática amorosa, podemos descubrir con un pequeño análisis, de qué forma nos movemos y nos vinculamos en una relación amorosa.
Las ventanas del alma: Tus color de ojos revela tu forma de ser en una relación amorosa
Para conocer este aspecto sólo debemos comparar nuestro color de ojos, con el punto de la lista que lo caracterice. Así podremos descubrir quiénes somos en una relación amorosa.
- Ojos marrones: Este color de ojos que es uno de los más compartidos por la mayoría de las personas, tiene su tinte especial. Aquellas personas que su iris está teñido de este color son amantes muy pasionales. Cuando se trata de amor son muy intensos y vuelcan toda su atención y dedicación a su pareja. Así también, esta fogosidad no carece de sensualidad y son personas muy atractivas físicamente.
- Ojos azules: Las personas con este color de ojos son aquellas que prefieren la estabilidad. Son amantes que en una relación buscan encontrar la paz en su pareja, la tranquilidad y a seguridad de estar con una persona con la que podrán formar un vínculo a largo plazo. Las relaciones casuales no son lo suyo y en el amor ven también compromiso.
- Ojos color miel: Exploradores y descubridores. Estar en compañía de personas con este color de ojos es equivalente a no aburrirse nunca. Son amantes de lo nuevo, rastreadores de lo desconocido e implementadores de lo inédito. Buscan renovar la relación constantemente, trayendo propuestas insólitas que van desde ir a escalar una montaña hasta novedades en la intimidad.
- Ojos grises: Un color de ojos extraño y fascinante. Pocas personas llevan este tinte en la mirada. Su rareza los hace únicos. Su mirada es de un color amable, de una pasividad tranquilizadora. Son personas que no les gustan los conflictos y muchas veces son sumisas ante la voluntad de su pareja. Son muy inteligentes pero en ocasiones deben trabajar sus fortalezas para no verse atropellados por el resto.
- Ojos negros: En esta categoría se incluyen tanto las persona que tienen los ojos de este color, así como las que tienen un pigmento tan marrón y opaco que parece negro. Así como lo opaco de su mirada, su carácter en las relaciones es de la misma manera. Al principio no dejan verse bien, son personas cautelosas y misteriosas. Sin embargo y aunque pueden ser lentos de confiar, una vez que logran abrirse, son intensos y apasionados.
- Ojos verdes: Sus ojos brillan por este color y así lo hace su personalidad. Son personas radiantes que con su luz deslumbran a los que los rodean. Son personas que nunca dejan de sorprender y con su ánimo y energía contagian a quien tienen al lado de alegría. Sin embargo, estas personas a veces pueden ser un poco celosas por lo que también deber trabajar sus inseguridades y miedos.