Secciones
SociedadEn las redes

Test de personalidad: tu color de ojos revela cómo sos en el amor

Con motivo de San Valentín, este desafío te explicará tu forma de ser con tu pareja.

Test de personalidad: tu color de ojos revela cómo sos en el amor
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Una mirada vale más que mil palabras y eso no es sólo una frase trillada. Los ojos pueden decir mucho más de lo que nuestra boca puede articular. En ocasiones, cuando buscamos retener algo que no queremos decir, se nos escapa a través de la mirada. Quiénes somos, qué queremos, a quiénes queremos, todo puede estar contenido en esos pequeños redondeles de color y con un pequeño test es fácil confirmarlo.

Test de personalidad: elegí el sol que más te guste y descubrí cómo te ven los demás

Test de personalidad: elegí el sol que más te guste y descubrí cómo te ven los demás

Los test de personalidad son esas pruebas psicológicas interesantes que nos permiten confirmar o descubrir nuevos aspectos de quiénes somos y también de qué manera queremos a los demás. Este 14 de febrero y con temática amorosa, podemos descubrir con un pequeño análisis, de qué forma nos movemos y nos vinculamos en una relación amorosa.

Las ventanas del alma: Tus color de ojos revela tu forma de ser en una relación amorosa

Para conocer este aspecto sólo debemos comparar nuestro color de ojos, con el punto de la lista que lo caracterice. Así podremos descubrir quiénes somos en una relación amorosa.

- Ojos marrones: Este color de ojos que es uno de los más compartidos por la mayoría de las personas, tiene su tinte especial. Aquellas personas que su iris está teñido de este color son amantes muy pasionales. Cuando se trata de amor son muy intensos y vuelcan toda su atención y dedicación a su pareja. Así también, esta fogosidad no carece de sensualidad y son personas muy atractivas físicamente.

- Ojos azules: Las personas con este color de ojos son aquellas que prefieren la estabilidad. Son amantes que en una relación buscan encontrar la paz en su pareja, la tranquilidad y a seguridad de estar con una persona con la que podrán formar un vínculo a largo plazo. Las relaciones casuales no son lo suyo y en el amor ven también compromiso.

- Ojos color miel: Exploradores y descubridores. Estar en compañía de personas con este color de ojos es equivalente a no aburrirse nunca. Son amantes de lo nuevo, rastreadores de lo desconocido e implementadores de lo inédito. Buscan renovar la relación constantemente, trayendo propuestas insólitas que van desde ir a escalar una montaña hasta novedades en la intimidad.

- Ojos grises: Un color de ojos extraño y fascinante. Pocas personas llevan este tinte en la mirada. Su rareza los hace únicos. Su mirada es de un color amable, de una pasividad tranquilizadora. Son personas que no les gustan los conflictos y muchas veces son sumisas ante la voluntad de su pareja. Son muy inteligentes pero en ocasiones deben trabajar sus fortalezas para no verse atropellados por el resto.

- Ojos negros: En esta categoría se incluyen tanto las persona que tienen los ojos de este color, así como las que tienen un pigmento tan marrón y opaco que parece negro. Así como lo opaco de su mirada, su carácter en las relaciones es de la misma manera. Al principio no dejan verse bien, son personas cautelosas y misteriosas. Sin embargo y aunque pueden ser lentos de confiar, una vez que logran abrirse, son intensos y apasionados.

- Ojos verdes: Sus ojos brillan por este color y así lo hace su personalidad. Son personas radiantes que con su luz deslumbran a los que los rodean. Son personas que nunca dejan de sorprender y con su ánimo y energía contagian a quien tienen al lado de alegría. Sin embargo, estas personas a veces pueden ser un poco celosas por lo que también deber trabajar sus inseguridades y miedos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui

Diseño y energía: cómo influye el color verde en la cocina, según el Feng Shui

Lo más popular
Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
1

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
2

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
4

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
5

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?
6

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

Más Noticias
El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo

Así fue el primer show de Bad Bunny en River Plate: invitados sorpresa, euforia y tributo a Soda Stereo

Planes para la noche de San Valentín: ¿las lluvias permitirán las salidas románticas?

Planes para la noche de San Valentín: ¿las lluvias permitirán las salidas románticas?

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Comentarios