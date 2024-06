Cómo relajarse y dormir bien durante la noche: 10 consejos de un profesor de Oxford

No basta con dormir cuatro horas o dejar el descanso para el fin de semana, dormir entre siete y ocho horas al día es importante para todos, y los estudios dicen que no hay forma de reponer las horas perdidas. Si no duermes bien, tu mente se vuelve menos ágil, tu capacidad de respuesta es más lenta, tienden a aumentar de peso y, además te ves terrible.