Alarma en Boca: Leandro Paredes terminó con hielo y es duda para el clásico ante Racing

El empate sin goles ante Platense no solo dejó un sabor amargo por el flojo rendimiento colectivo de Boca, sino también una imagen que encendió todas las alarmas en el predio de Ezeiza: Leandro Paredes retirándose con hielo y gestos de dolor. El volante central, que se ha convertido en el eje absoluto del equipo de Claudio Úbeda, reconoció tras el encuentro que el límite físico está cada vez más cerca. "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible", admitió el campeón del mundo, dejando en claro que su compromiso está por encima de su salud, aunque el cuerpo empiece a pasar factura.