Boca sigue en deuda y la paciencia se agota

Después de la dura caída ante Vélez en Liniers, la vuelta a casa aparecía como el escenario ideal para una rápida recuperación. Sin embargo, la imagen fue muy pobre. Boca mostró serias dificultades para generar juego asociado, le costó horrores romper el orden defensivo rival y volvió a exhibir una alarmante falta de eficacia en los metros finales. Las pocas aproximaciones que consiguió no tuvieron claridad ni contundencia, y el cero en el arco rival terminó siendo una consecuencia lógica de lo que produjo.