Feriado de Carnaval: el dólar cripto opera sin sobresaltos y se vende por encima de los $1.470

En un lunes marcado por la inactividad financiera debido al feriado de Carnaval en la plaza local y al receso por el Día de los Presidentes en Estados Unidos, el "dólar cripto" se convirtió en el único termómetro cambiario disponible. Sin la referencia del dólar oficial ni de los tipos de cambio financieros tradicionales, las stablecoins operan sin grandes variaciones.
En este contexto de "feriado extralargo", el dólar cripto cotiza en el orden de los $1.471,16, registrando un avance marginal de apenas 0,02% en la plataforma Bitso.
Por su parte, otras billeteras virtuales muestran valores levemente superiores. En las pantallas de Binance, el tipo de cambio se ofrece a $1.482,61, mientras que en Lemon Cash se ubica en $1.484,89. El valor más alto de la franja se registra en Buenbit, donde la divisa digital alcanza los $1.494,48.
Al operar las 24 horas los siete días de la semana, el dólar cripto, surgido del intercambio de criptomonedas atadas al valor del dólar como USDT, USDC o DAI, suele funcionar como un anticipo de los movimientos del mercado, especialmente en momentos de incertidumbre política o vacíos operativos como los fines de semana largos.
Sin embargo, la jornada de hoy muestra una calma que acompaña la quietud de la City porteña, a la espera de la reapertura de los mercados el próximo miércoles.
La foto del cierre semanal
Para tener una referencia de cara a la reanudación de la actividad, cabe recordar cómo cerró la semana pasada el mercado cambiario:
- Dólar Blue: Finalizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.
- Dólar Mayorista: Cerró en $1.399,50.
- Dólar MEP: Quedó en $1.423,60, con una brecha del 1,7% respecto al oficial.
- Contado con Liquidación (CCL): Terminó en $1.473,50, manteniendo una brecha del 5,3%.