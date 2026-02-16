Feriado de Carnaval: el dólar cripto opera sin sobresaltos y se vende por encima de los $1.470

En un lunes marcado por la inactividad financiera debido al feriado de Carnaval en la plaza local y al receso por el Día de los Presidentes en Estados Unidos, el "dólar cripto" se convirtió en el único termómetro cambiario disponible. Sin la referencia del dólar oficial ni de los tipos de cambio financieros tradicionales, las stablecoins operan sin grandes variaciones.