Pablo Echarri, sobre la salud de Luciano Castro: “Es un momento durísimo”

El actor salió a defender a su amigo en medio de la situación que atraviesa tras la separación de Griselda Siciliani.

Pablo Echarri habló sobre la salud de su amigo. Pablo Echarri habló sobre la salud de su amigo.
Pablo Echarri habló sobre la salud de Luciano Castro, en medio de la internación que atraviesa en un centro terapéutico y tras la reciente separación de Griselda Siciliani.

En su diálogo con el programa de espectáculos, el actor no solo contó que está en contacto con su amigo sino que además cuestionó el tratamiento mediático que recibió el tema.

“Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo. Y yo estoy con él”, expresó Echarri con firmeza. “Como siempre que estuvimos cerca desde que nos conocimos allá por 1992 o 1993″, aseguró.

Consultado sobre si volvió a hablar con Luciano o con su entorno, Pablo detalló: “Le mandé un mensaje, pero él está atravesando su realidad, como yo atravieso la mía todos los días”.

Luego reveló que recibió una respuesta que lo tranquilizó. “Me mandó hoy un mensaje por Dolly. Me dijo que me quería, que me amaba, y yo también te amo, gordo”, compartió emocionado sobre el mensaje que le llegó de Luciano por la obra de teatro.

Sobre esa misma línea, Echarri aseguró que le hizo bien escuchar la voz de Castro. “Me dejó tranquilo. Espero que pueda atravesar este momento pronto y de la mejor manera posible”, expresó.

Durante la nota, el actor también reflexionó sobre la exposición mediática que tuvo Luciano tras separarse de Griselda: “La sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Creo que se han ensañado con él y se siguen ensañando. Se agarran de algo y no largan. Hay como un deseo, una sed de ‘sed de sangre’, de lastimar gente”.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

Luego de conocerse que Luciano Castro se internó por voluntad propia en un centro terapéutico, Moria Casán contó en su programa de televisión que pudo hablar con Griselda Siciliani.

La diva aseguró en La mañana con Moria (eltrece) que la protagonista de Envidiosa le expresó que ella está pendiente de lo que pasa con su expareja, pero está focalizada en las grabaciones de su próxima ficción.

“Ella está, pero no tiene nada que ver con esto. Le desea absolutamente lo mejor y está enfocada absolutamente en su trabajo”, manifestó Moria, acerca de la palabra que le dio la actriz.

El contacto de la conductora con Siciliani se dio debido a que en el último año forjaron una gran relación de amistad, al igual que con Castro.

