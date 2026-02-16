Secciones
Boleto Educativo Municipal: cómo sigue el cronograma de entrega de la SUBEM la semana del 16 de febrero

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició la entrega del Boleto Educativo para alumnos de primaria y secundaria: cuáles son los requisitos.

Boleto Educativo Municipal: cómo sigue el cronograma de entrega de la SUBEM la semana del 16 de febrero Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

Miles de estudiantes tucumanos de todos los niveles educativos se beneficiaron el año pasado con la implementación del boleto gratuito de la capital. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continuará con la entrega de la SUBEM para el ciclo lectivo 2026. Para anticiparse al inicio de las clases, la Dirección de Respuesta Rápida ya está recibiendo a los ciudadanos que cumplan con los requisitos necesarios.

La entrega de tarjetas SUBEM–la SUBE municipal– empezó la semana pasada y continuará esta semana. El beneficio de Boleto Educativo Municipal (BEM) alcanza a estudiantes del nivel primario, secundario y universitario. Pero, por lo pronto, la entrega será solamente para beneficiarios del ciclo de educación obligatoria –hasta la finalización de la secundaria–.

Cuándo retirar la SUBEM para alumnos de primaria y secundaria

El inicio de clases en Tucumán está previsto para el lunes 2 de marzo. Por eso, el trámite ya está disponible para realizarse en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270. Los beneficiarios podrán acercarse de lunes a viernes en días hábiles de 8 a 18 siguiendo el orden alfabético indicado por la Municipalidad.

Los primeros cuatro días del operativo se entregaron 4436 tarjetas. El viernes fue el turno de los apellidos comenzados en U, V, W, X, Y y Z. Desde el 18 de febrero la programación será la siguiente:

- Miércoles 18 de febrero: A, B, C, D, E, F y G

- Jueves 19 de febrero: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P y Q

- Viernes 20 de febrero: R, S, T, U, V, W, X, Y y Z

Requisitos para obtener la SUBEM, el boleto gratuito para estudiantes

Los alumnos que obtuvieron el Boleto Educativo Municipal el año pasado solamente deberán presentar el último ejemplar de su DNI, la libreta del ciclo lectivo 2025 y la tarjeta SUBE utilizada ese año. Quienes quieran acceder por primera vez al beneficio deberán llevar constancia de alumno regular y el último ejemplar de su DNI.

La tarjeta podrá ser utilizada para pagar dos viajes diarios para asistir a la escuela y volver a casa en las líneas urbanas, es decir, de la línea 1 a la 19.

