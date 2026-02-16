Boleto Educativo Municipal: cómo sigue el cronograma de entrega de la SUBEM la semana del 16 de febrero

Miles de estudiantes tucumanos de todos los niveles educativos se beneficiaron el año pasado con la implementación del boleto gratuito de la capital. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continuará con la entrega de la SUBEM para el ciclo lectivo 2026. Para anticiparse al inicio de las clases, la Dirección de Respuesta Rápida ya está recibiendo a los ciudadanos que cumplan con los requisitos necesarios.