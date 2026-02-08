Secciones
Programa Subem: cómo será el cronograma de inscripción y entrega de tarjetas

El municipio realizará un operativo de 8 a 18, por orden alfabético, para renovar o tramitar el boleto educativo destinado a alumnos de escuelas públicas de la capital.

Foto de tarjetas del programa Subem para alumnos de los niveles primario y secundario. Imagen tomada de comunicacionsmt.gob.ar Foto de tarjetas del programa Subem para alumnos de los niveles primario y secundario. Imagen tomada de comunicacionsmt.gob.ar
Hace 1 Hs

El lunes 9 de febrero se pondrá en marcha un nuevo operativo para la inscripción y entrega de las tarjetas del programa Subem destinadas a estudiantes de escuelas primarias y secundarias públicas de la capital. La iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán , busca garantizar el acceso al Boleto Educativo Municipal (BEM) de cara al ciclo lectivo 2026.

Según informaron desde el municipio, más de 40.000 niños y adolescentes podrán utilizar nuevamente el beneficio, que permite viajar sin costo en las líneas urbanas de ómnibus en el horario de 1 a 19.

Copitec: planificación, variedad y precios accesibles para acompañar el inicio de clases 2026

El trámite se realizará de 8 a 18 en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, y se organizará por orden alfabético para evitar demoras.

Cronograma de inscripción y entrega

El cronograma previsto arranca el lunes 9 y podrán concurrir las personas  con apellidos que comiencen con A, B y C; el martes 10 continuarán con las letras D, E, F y G; el miércoles 11 tendrán lugar H, I, J, K, L, M, N y Ñ. De la misma manera, el jueves 12, seguirán con el orden alfabético O, P, Q, R, S y T; y el viernes 13 finalizarán con las letras U, V, W, X, Y y Z.

Inicio de clases en Tucumán: hoy la mochila también se arma en ferias e internet

Quienes no puedan asistir en esas fechas tendrán la posibilidad de hacerlo en las semanas siguientes, respetando el mismo esquema.

Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

En cuanto a la documentación, los estudiantes que ya contaban con el BEM deberán presentar la libreta escolar que acredite el pase de grado y la tarjeta utilizada el año anterior. En tanto, quienes tramiten el beneficio por primera vez deberán llevar una constancia de alumno regular. Para estos casos, la entrega del plástico será gratuita.

