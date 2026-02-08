Programa Subem: cómo será el cronograma de inscripción y entrega de tarjetas

El cronograma previsto arranca el lunes 9 y podrán concurrir las personas con apellidos que comiencen con A, B y C; el martes 10 continuarán con las letras D, E, F y G; el miércoles 11 tendrán lugar H, I, J, K, L, M, N y Ñ. De la misma manera, el jueves 12, seguirán con el orden alfabético O, P, Q, R, S y T; y el viernes 13 finalizarán con las letras U, V, W, X, Y y Z.