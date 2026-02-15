Lisandro Catalán: "La Libertad Avanza va a pelear por la gobernación en Tucumán en 2027"

Luego de que algunos medios publicaran versiones bajo el título “desactivan a Catalán”, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, fue consultado sobre esas notas y respondió sin rodeos.
“Esas notas salieron en un medio donde ya sabemos quiénes operan ahí. Son los mismos de siempre, que se ve que perdieron la representatividad de la oposición en Tucumán. Por primera vez en mucho tiempo, Tucumán tiene una oposición real y con vocación de ser alternativa de gobierno. Y eso pone nerviosos a muchos funcionales del sistema”, afirmó.
El dirigente libertario sentenció: “La Libertad Avanza va a pelear por la gobernación en la provincia de Tucumán y en cada rincón de la provincia”.
Catalán también subrayó el respaldo que recibe desde el plano nacional: “Tenemos el apoyo de todo el partido a nivel nacional y la verdad es que el tucumano está cansado de este tipo de operaciones, así que no hay que enrrocarse en esto porque nos desconcentra de nuestro objetivo”.
Finalmente, remarcó que el espacio está enfocado en consolidar su estructura y recorrer el territorio con una propuesta de transformación profunda para Tucumán. “Nuestro objetivo es claro y no lo van a cambiar con operaciones mediáticas”, concluyó.