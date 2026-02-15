Secciones
Política

Lisandro Catalán: "La Libertad Avanza va a pelear por la gobernación en Tucumán en 2027"

El dirigente también subrayó el respaldo que recibe desde el plano nacional.

Lisandro Catalán: La Libertad Avanza va a pelear por la gobernación en Tucumán en 2027
Hace 1 Hs

Luego de que algunos medios publicaran versiones bajo el título “desactivan a Catalán”, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, fue consultado sobre esas notas y respondió sin rodeos.

“Esas notas salieron en un medio donde ya sabemos quiénes operan ahí. Son los mismos de siempre, que se ve que perdieron la representatividad de la oposición en Tucumán. Por primera vez en mucho tiempo, Tucumán tiene una oposición real y con vocación de ser alternativa de gobierno. Y eso pone nerviosos a muchos funcionales del sistema”, afirmó.

El dirigente libertario sentenció: “La Libertad Avanza va a pelear por la gobernación en la provincia de Tucumán y en cada rincón de la provincia”.

Catalán también subrayó el respaldo que recibe desde el plano nacional: “Tenemos el apoyo de todo el partido a nivel nacional y la verdad es que el tucumano está cansado de este tipo de operaciones, así que no hay que enrrocarse en esto porque nos desconcentra de nuestro objetivo”.

Finalmente, remarcó que el espacio está enfocado en consolidar su estructura y recorrer el territorio con una propuesta de transformación profunda para Tucumán. “Nuestro objetivo es claro y no lo van a cambiar con operaciones mediáticas”, concluyó.

Temas TucumánLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Catalán sobre las comunas: “Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”

Catalán sobre las comunas: “Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”

Lo más popular
¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?
1

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0
2

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

De Pablo explicó la caída del dólar: Si el Central no comprara reservas, bajaría más rápido
3

De Pablo explicó la caída del dólar: "Si el Central no comprara reservas, bajaría más rápido"

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental
4

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Lunes, otra vez
5

Lunes, otra vez

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?
6

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?

Más Noticias
Un cantante folklórico criticó la visita de Victoria Villarruel en La Rioja: “Somos una provincia montonera y peronista”

Un cantante folklórico criticó la visita de Victoria Villarruel en La Rioja: “Somos una provincia montonera y peronista”

La CGT endurece su postura y avanza hacia un paro general: “Están dadas las condiciones”

La CGT endurece su postura y avanza hacia un paro general: “Están dadas las condiciones”

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

De Pablo explicó la caída del dólar: Si el Central no comprara reservas, bajaría más rápido

De Pablo explicó la caída del dólar: "Si el Central no comprara reservas, bajaría más rápido"

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

En lo político y en lo social: ¿cuáles pueden ser las implicancias de la reforma laboral?

En lo político y en lo social: ¿cuáles pueden ser las implicancias de la reforma laboral?

Comentarios