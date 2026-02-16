Beber café a primera hora del día podría reducir el riesgo de muerte, según Harvard

Lo que reveló el estudio sobre el impacto del café matutino en la longevidad

Un estudio basado en datos de más de 40.000 adultos en Estados Unidos, recopilados entre 2002 y 2022 a través de cuestionarios de salud, examinó el consumo de café. Los participantes informaron si bebían café, en qué cantidad y en qué momento del día lo hacían.