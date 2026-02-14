Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

La Sociedad Española de Neurología indica que el 40% de las personas con Parkinson también atraviesan cuadros de depresión. El neurólogo Diego Santos García, del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña, explica que este trastorno puede actuar como un síntoma premotor, ya que en algunos casos se manifiesta varios años antes de la aparición de los signos motores y forma parte de las primeras expresiones de la enfermedad.