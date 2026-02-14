Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad
Especialistas advierten que el Parkinson puede comenzar a manifestarse mucho antes de los síntomas más conocidos. Existe una señal temprana, silenciosa y poco asociada con la enfermedad, que puede ayudar a detectarla de forma precoz.
El parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que suele asociarse con temblores, rigidez y lentitud en los movimientos. Sin embargo, los especialistas coinciden en que estos signos aparecen cuando el trastorno ya está avanzado. Mucho antes de esas manifestaciones visibles, el cuerpo puede enviar señales sutiles que suelen pasar inadvertidas o confundirse con otros problemas de salud.
Entre esos indicios tempranos se encuentra un síntoma silencioso que puede presentarse años antes del diagnóstico formal. Su detección resulta clave, ya que permite una consulta médica precoz, un seguimiento adecuado y el inicio de tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida y ralentizar la progresión de la enfermedad.
La Sociedad Española de Neurología indica que el 40% de las personas con Parkinson también atraviesan cuadros de depresión. El neurólogo Diego Santos García, del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña, explica que este trastorno puede actuar como un síntoma premotor, ya que en algunos casos se manifiesta varios años antes de la aparición de los signos motores y forma parte de las primeras expresiones de la enfermedad.
Aunque no siempre anticipa el desarrollo del Parkinson, la depresión puede considerarse una manifestación preclínica, es decir, un síntoma presente antes del diagnóstico de esta patología neurodegenerativa. En determinadas situaciones, también se asocia con apatía, desinterés generalizado y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Por eso, el especialista subraya la importancia de diferenciar la apatía de los síntomas afectivos propios de la depresión, ya que esta distinción permite orientar mejor el tratamiento.
Desde la Mayo Clinic explican que no existe una prueba única para detectar la enfermedad y que el diagnóstico lo realiza un neurólogo mediante un examen físico y neurológico. En algunos casos, puede solicitarse una tomografía computarizada conocida como estudio del transportador de dopamina, aunque no todas las personas la requieren.