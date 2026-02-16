Los tranzas "compran el silencio" en los barrios de la capital tucumana

Para los vecinos, el poder del tranza no se limita a la venta de drogas. Eduardo Jiménez describió cómo se teje una red de favores que condiciona el silencio. “El mundo se mueve con plata y ellos tienen de sobra. A la gente que no tiene nada le dan dinero para pagar la factura de la luz y hasta pueden aportar para que una madre compre un cajón para sepultar a su hijo adicto”, señaló. Sin embargo, advirtió sobre el costo oculto de esa ayuda: “Pero ese favor sale muy caro. Compran el silencio, entregan cosas para que las guarden o les piden que escondan objetos. Nada es gratis”.