Un motociclista murió tras caer a una quebrada en la zona de la Cascada de San Javier

El accidente se produjo durante la madrugada de este lunes. Bomberos y personal sanitario trabajaron en la extracción del cuerpo desde un sector de difícil acceso.

Hace 2 Hs

Un accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de unos 25 años durante la madrugada de este lunes en la zona de la Cascada de San Javier. Según informó la Policía, la víctima circulaba en su motocicleta cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el dominio del vehículo y terminó precipitándose hacia la quebrada.

El hecho se registró alrededor de las cuatro, luego de que los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena recibieran un aviso que alertaba sobre un siniestro vial de gravedad en ese sector. Una dotación partió de inmediato hacia el lugar y desplegó un operativo en un área de difícil acceso, caracterizada por pendientes pronunciadas y vegetación cerrada.

Al arribar, personal del Siprosa examinó al motociclista y confirmó que ya no presentaba signos vitales. Tras la certificación correspondiente, los rescatistas iniciaron las tareas para recuperar el cuerpo, maniobras que demandaron un importante esfuerzo logístico debido a la complejidad del terreno. El procedimiento fue coordinado por el jefe del operativo y se extendió durante varias horas hasta completar la extracción.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía de Tucumán, pertenecientes a la Sección San Javier, quienes resguardaron la escena y colaboraron con las actuaciones de rigor. Las pericias accidentológicas quedaron en manos de las divisiones especializadas, que buscarán establecer con precisión qué circunstancias desencadenaron la caída.

