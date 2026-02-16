Un motociclista murió tras caer a una quebrada en la zona de la Cascada de San Javier

Un accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de unos 25 años durante la madrugada de este lunes en la zona de la Cascada de San Javier. Según informó la Policía, la víctima circulaba en su motocicleta cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el dominio del vehículo y terminó precipitándose hacia la quebrada.