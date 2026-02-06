Secciones
Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en febrero 2026

A partir de febrero de 2026, se actualizaron los valores mínimos de referencia para las empleadas domésticas dedicadas a tareas generales de limpieza, tanto en la modalidad por hora como en la mensual.

La escala vigente determina montos mínimos para el personal doméstico, diferenciando los valores por hora y mes según se trate de tareas con retiro o sin retiro La escala vigente determina montos mínimos para el personal doméstico, diferenciando los valores por hora y mes según se trate de tareas con retiro o sin retiro
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

En febrero de 2026, el valor de la hora de limpieza vuelve a ser una de las consultas más frecuentes entre empleadores y trabajadoras de casas particulares. Este mes, esos montos no tuvieron modificaciones y se mantienen sin cambios respecto de enero, según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

El régimen de empleadas domésticas contempla distintas categorías y modalidades de contratación, lo que impacta directamente en el monto final. A continuación, el detalle de cuánto vale la hora de limpieza en febrero de 2026 y qué factores hay que tener en cuenta al momento de liquidar el pago.

En el caso del personal con retiro, que cumple su horario laboral y luego vuelve a su domicilio, el valor mínimo establecido es de $3.250,10 por hora, con un salario mensual de $398.722,14. Para quienes trabajan bajo la modalidad sin retiro y viven en el lugar donde prestan servicios, la hora se paga $3.494,25, y el ingreso mensual alcanza los $441.806,54.

Estos valores son brutos, por lo que deben contemplarse los descuentos y aportes obligatorios previstos en la legislación vigente. La brecha entre ambas modalidades está vinculada, principalmente, a la mayor disponibilidad horaria y a las responsabilidades adicionales que implica residir en el domicilio del empleador.

Dentro de la categoría de tareas generales se incluyen actividades como la limpieza, el lavado y planchado de ropa, el mantenimiento del hogar, la elaboración de comidas y el cuidado no terapéutico de personas. Este tipo de tareas puede realizarse bajo diferentes esquemas, según la cantidad de horas contratadas y la modalidad de retiro o no retiro.

