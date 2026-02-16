Nuevo DNI: ¿quiénes deben renovarlo a partir del 1 de febrero?

A partir del 1 de febrero de 2026, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo formato para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte argentino. La actualización implica cambios en el diseño, en los materiales y en los estándares de seguridad, con el objetivo de adecuar la documentación a las exigencias internacionales fijadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).