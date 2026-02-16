Nuevo DNI: ¿quiénes deben renovarlo a partir del 1 de febrero?

A partir del 1 de febrero de 2026, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo formato para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte argentino. La actualización implica cambios en el diseño, en los materiales y en los estándares de seguridad, con el objetivo de adecuar la documentación a las exigencias internacionales fijadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La modernización apunta a reforzar los mecanismos de verificación de identidad, reducir el riesgo de falsificaciones y agilizar los controles migratorios en aeropuertos y pasos fronterizos. Si bien los DNI y Pasaporte actualmente en circulación continúan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento indicada en cada ejemplar, determinados grupos deberán realizar la renovación obligatoria en los plazos establecidos.
¿Cómo es el nuevo DNI argentino?
El nuevo DNI electrónico adopta un formato de tarjeta de policarbonato multicapa, un material más resistente al desgaste y a la manipulación indebida. Entre las principales innovaciones se encuentra la incorporación de grabados láser de alta precisión, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto que almacena datos biométricos encriptados.
En materia de seguridad física, el documento suma microtextos, elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta y un grabado láser que integra la fotografía con el soporte plástico, dificultando cualquier intento de adulteración. El chip electrónico actualizado cuenta con mayor capacidad de almacenamiento y es plenamente compatible con los sistemas de lectura utilizados en aeropuertos internacionales.
El rediseño también incluye imágenes de fondo y relieves táctiles con simbología nacional, en cumplimiento de las normativas de la OACI. A su vez, se optimizaron los procesos de captura de huellas dactilares y fotografía, con parámetros alineados a estándares globales. Otra novedad es la incorporación de la firma digital, que permitirá realizar gestiones virtuales con mayor nivel de seguridad.
El DNI para mayores de 14 años presenta en el frente el escudo nacional y la leyenda "República Argentina – Mercosur", junto con la fotografía a color y los datos personales: nombre, apellido, sexo, número de DNI, fecha de nacimiento y firma. En el caso de los excombatientes de Malvinas, se mantiene la identificación como "Héroe" o "Heroína".
En el dorso figuran el domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, código QR y la zona de lectura mecánica. Para menores de 14 años, la firma corresponde a los padres o tutores cuando el niño tiene menos de 5 años.
Cambios en el Pasaporte argentino
El Pasaporte argentino también fue rediseñado. La nueva versión cuenta con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada mediante grabado láser, lo que incrementa su durabilidad y resistencia. Al igual que el DNI, incorpora mayores estándares de seguridad y tecnología para facilitar los controles en el exterior.
¿Quiénes deben renovar el DNI argentino?
La renovación del DNI será obligatoria para mayores de 14 años cuyo documento haya sido emitido en 2011, dado que su validez es de 15 años. También deberán actualizarlo los menores entre 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14. En el caso de extranjeros con residencia legal, deberán gestionar la actualización cuando corresponda.
Las autoridades recordaron que los documentos vigentes continúan habilitados para viajar, votar y realizar trámites civiles o comerciales hasta su fecha de caducidad, que figura en el frente del DNI.
¿Cómo tramitar el nuevo DNI?
El trámite para obtener el nuevo DNI se inicia con la solicitud de turno a través de la aplicación Mi Argentina o en un Registro Civil o Centro de Documentación del Renaper. El día asignado, el solicitante debe concurrir con la constancia de turno; los menores de 14 años deben estar acompañados por un representante legal con DNI vigente.
Una vez realizado el trámite, se puede hacer el seguimiento en el sitio oficial del organismo mediante el ID otorgado. El documento se envía al domicilio declarado o puede retirarse en la oficina elegida, presentando la constancia correspondiente.
En cuanto a los costos, el DNI para recién nacidos (0 a 6 meses) es sin cargo. El primer DNI y las actualizaciones obligatorias (5/8 y 14 años) tienen un valor de $7.500, al igual que los ejemplares nuevos por cambios o rectificaciones. Existen modalidades exprés y de entrega en 24 horas o al instante con aranceles diferenciados. Para extranjeros, la primera identificación y actualizaciones ascienden a $14.000.