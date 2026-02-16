A los 73 años, Graciela Alfano sorprendió al visitar una playa nudista en Punta del Este

La actriz y mediática Graciela Alfano volvió a captar la atención de sus seguidores durante su estadía en Punta del Este, donde pasa el verano desde hace varias semanas. Entre compromisos sociales y jornadas de relax frente al mar, la exvedette sumó una experiencia diferente: visitó un reconocido sector nudista de la costa uruguaya.
Alfano se acercó a un parador cercano a la emblemática Playa Chihuahua, conocida por recibir a turistas que practican nudismo. Desde su cuenta de Instagram compartió imágenes y videos del paseo, aunque fue un clip en particular el que generó mayor repercusión: en las imágenes finales se la ve en la playa sin traje de baño, luciendo únicamente una gorra y cubriéndose con emojis.
“Hoy comparto con ustedes un lugar tan sorprendente como icónico. ¡Los domos! A escasos metros de la playa y enclavados en medio de la Naturaleza Pura…”, escribió junto al posteo. Luego agregó: “Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde por supuesto, ¡¡revoleé la bikini al agua!!”.
Durante su estadía, Alfano también mostró detalles del alojamiento elegido: un domo ecológico ubicado a pocos metros de la playa Solanas. Se trata de una eco-cabaña que combina contacto con la naturaleza y confort, con instalaciones de estilo moderno, vistas rodeadas de vegetación y espacios pensados para el descanso.
En otras publicaciones, la actriz se grabó relajándose en un jacuzzi al aire libre y recorriendo las instalaciones del complejo, destacando la propuesta de descanso en un entorno natural. Así, fiel a su estilo desinhibido, Alfano volvió a generar repercusión en redes sociales, esta vez desde uno de los balnearios más singulares de la costa esteña.