“Como hombre, me encanta”: Graciela Alfano contó que Mauricio Macri la invitó a cenar

Mauricio Macri y Juliana Awada acaban de blanquear su separación después de 15 años en pareja. Apenas anunciado el distanciamiento, empezaron a surgir supuestas parejas de los últimos meses para ambos involucrados. Pero la única figura que salió a hablar públicamente de una invitación que le hizo Macri fue Graciela Alfano, quien además mantuvo un romance en el pasado con el expresidente.
La confesión cayó como una bomba en la entrevista que dio este lunes Alfano a Marina Calabró, conductora de “DDM”. Contó que en principio le sorprendió la separación y que consideraba a Awada “una divina”. “Pero a veces las cosas se terminan y ese fue el caso. Es terrible siempre cuando las parejas terminan y suele suceder, pero hay que seguir adelante”, evaluó.
En la charla, uno de los panelistas del programa recordó el pasado de la vedette con el expresidente y consultó al respecto. Alfano confesó haber tenido un romance de varios años con Macri. Anteriormente, en un programa de Susana Giménez, había elegido bordear el tema y no dar declaraciones claras al respecto. Sin embargo, había dejado entrever que sí habían tenido un vínculo amoroso.
El mensaje de Macri que Graciela Alfano recibió a la madrugada
La noticia cayó como una bomba cuando, al ser consultada por la última vez que charló con Macri, la vedette respondió lo menos esperado. “Hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer. Así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, dijo sin titubear. Enseguida recalcó que, a lo mejor, el mensaje no había sido enviado a esa hora, sino que a esa hora había recuperado la conexión Wi-Fi en Punta del Este, desde donde dio el móvil.
“Yo sí, tuve un romance durante varios años con Mauricio y me encanta. Es un hombre que me encanta”, aseveró la actriz y modelo. Alfano también dijo que apenas recibió el mensaje, respondió pensando que intentaban engañarla. “Contesté cualquier cosa y me dice: ‘No, soy yo’. Pero todavía no había explotado esto de Juliana. Le pregunté si seguía en pie y me dijo que sí”.
Los periodistas de “DDM” intentaron indagar más sobre el vínculo y las épocas en que Alfano y Macri estuvieron en contacto. Pero, sintiéndose expuesta, la modelo pidió: “No me pongan en situaciones raras, por favor se los pido”. Además, hacia el final de la nota recalcó que nunca dejaron de frecuentarse, que la pasan bien juntos y que Macri le encanta como hombre.