“Como hombre, me encanta”: Graciela Alfano contó que Mauricio Macri la invitó a cenar

El mensaje de Macri que Graciela Alfano recibió a la madrugada

La noticia cayó como una bomba cuando, al ser consultada por la última vez que charló con Macri, la vedette respondió lo menos esperado. “Hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer. Así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, dijo sin titubear. Enseguida recalcó que, a lo mejor, el mensaje no había sido enviado a esa hora, sino que a esa hora había recuperado la conexión Wi-Fi en Punta del Este, desde donde dio el móvil.