El Carnaval de Río se tiñó de política por un polémico homenaje a Lula reabrió la grieta en Brasil

El inicio de los desfiles en el Sambódromo de Marquês de Sapucaí no solo estuvo marcado por el brillo y la música, sino por una intensa controversia política. La escuela "Académicos de Niterói" dedicó su presentación a la vida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, un tributo que la oposición intentó frenar en la Justicia bajo acusaciones de "propaganda electoral anticipada" de cara a los comicios de octubre.