El Carnaval de Río se tiñó de política por un polémico homenaje a Lula reabrió la grieta en Brasil

El inicio de los desfiles en el Sambódromo de Marquês de Sapucaí no solo estuvo marcado por el brillo y la música, sino por una intensa controversia política. La escuela "Académicos de Niterói" dedicó su presentación a la vida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, un tributo que la oposición intentó frenar en la Justicia bajo acusaciones de "propaganda electoral anticipada" de cara a los comicios de octubre.
El desfile recorrió la biografía del líder del PT, desde sus orígenes humildes en el nordeste y su migración a San Pablo, hasta su ascenso como líder sindical y su llegada a la presidencia. Pese a los intentos de impugnación, la Justicia Electoral permitió el despliegue, aunque advirtió que el evento podría ser objeto de investigaciones posteriores.
Desde un palco oficial, Lula presenció el homenaje acompañado por siete ministros, al desafiar la recomendación inicial de su gabinete de mantener un perfil bajo para evitar sanciones o inhabilitaciones. La cautela, sin embargo, caló en la primera dama, Rosângela "Janja" da Silva, quien desistió de participar en la última carroza a último momento.
El componente político fue explícito. El desfile incluyó representaciones críticas sobre la destitución de Dilma Rousseff y la gestión de Jair Bolsonaro, al personificar satíricamente como un payaso.
Uno de los momentos más impactantes fue la aparición de una carroza con el lema "Sin mitos falsos, sin amnistía", en clara alusión a los procesos judiciales que enfrenta el bolsonarismo por el intento de golpe de Estado.
Ante las críticas, el guionista del desfile, Igor Ricardo, fue tajante en su respuesta. "No es un pedido de votos, es la historia de un brasileño que surgió de abajo y venció. No se puede contar la vida de Lula sin hablar de política", resaltó.