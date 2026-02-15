San Martín y un estreno inconcluso: empate, dudas y un apagón que lo dejó sin cierre

Yllana planteó un esquema flexible. Sin pelota, el dibujo fue un 4-4-2 claro y compacto. Con posesión, el sistema mutó entre un 4-2-3-1 y un 4-3-3, con intercambios permanentes en la zona ofensiva. Alan Cisnero, alternando entre mediapunta y delantero, fue el más desequilibrante. A sus 21 años mostró atrevimiento y decisión para encarar. Matías García, por su parte, osciló entre la banda izquierda y la función de enganche y, si bien mostró algunos destellos interesantes, le costó asumir el liderazgo futbolístico que necesita el equipo.