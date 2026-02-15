Secciones
DeportesFútbol

"Quiero analizar mi futuro": la emoción de Daniel Moyano, el héroe de Tucumán Central

El arquero recordó su revancha personal, explicó cómo vivió la serie decisiva y agradeció el respaldo de sus compañeros.

FIGURA. El arquero sostuvo al equipo en la definición y terminó siendo determinante en el momento más caliente de la noche. FIGURA. El arquero sostuvo al equipo en la definición y terminó siendo determinante en el momento más caliente de la noche. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
15 Febrero 2026

Daniel Moyano todavía estaba eufórico. Saltaba, abrazaba, gritaba con sus compañeros y, aun así, intentaba poner en palabras lo que acababa de vivir. El arquero fue la gran figura de Tucumán Central en la final frente a General Paz Juniors y terminó transformándose en héroe en la definición por penales que terminó 4-3 en el estadio de la Liga Catamarqueña.

“No tengo una explicación clara. Justo nuestros dos goleadores erraron los penales. Siempre que hago un error, ellos me terminan salvando y, por suerte, hoy los pude salvar a ellos”, dijo, todavía con la adrenalina a flor de piel.

Moyano confesó que atravesó la serie con convicción. “El fútbol es día a día. Y siempre tenemos que competir con nosotros mismos. Estaba muy suelto a la hora del segundo penal”, explicó, recordando uno de los momentos clave de la noche.

El arquero también arrastraba una espina personal. “Me tocó perder una gran final con Villa Mitre contra Racing de Córdoba por el Nacional B. Tenía eso en la cabeza en la previa y me invadían los pensamientos negativos. Pero pude limpiarme para la final”, aseguró, evidenciando que la experiencia pasada fue impulso y no carga.

En medio de los festejos, dejó abierta la puerta a una decisión importante: “Ahora quiero analizar qué será el futuro. Tengo que hablar con mi familia y ver qué hacemos”. Por lo pronto, Moyano ya escribió su nombre en la historia grande de Tucumán Central.

Temas TucumánCatamarcaClub Tucumán CentralTorneo Federal ATorneo Regional AmateurDaniel MoyanoGeneral Paz Juniors
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Si estudiás Psicología podés anotarte a esta pasantía paga en un centro terapéutico de Tucumán
1

Si estudiás Psicología podés anotarte a esta pasantía paga en un centro terapéutico de Tucumán

2

Adiós al calefón a la vista: la tendencia 2026 para ocultarlo y ganar espacio en casa

Estos son los beneficios de saltar la soga para el cuerpo y el cerebro
3

Estos son los beneficios de saltar la soga para el cuerpo y el cerebro

“Los sueños sí se cumplen”: primera universitaria en su familia y en un programa de Harvard
4

“Los sueños sí se cumplen”: primera universitaria en su familia y en un programa de Harvard

Internet lento en casa: pasos simples para detectar intrusos en tu red Wi-Fi
5

Internet lento en casa: pasos simples para detectar intrusos en tu red Wi-Fi

Cómo inscribirse en Desafío Atenea, el concurso de preguntas y respuestas de OLGA
6

Cómo inscribirse en Desafío Atenea, el concurso de preguntas y respuestas de OLGA

Más Noticias
¿Dos pachamamas?: polémica en la fiesta de Amaicha del Valle

¿Dos pachamamas?: polémica en la fiesta de Amaicha del Valle

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Actividades artísticas para disfrutar el descanso carnavalero

Actividades artísticas para disfrutar el descanso carnavalero

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

En Tafí del Valle, un emprendedor apuesta por los embutidos de carne de llama: “La gente no olvida”

En Tafí del Valle, un emprendedor apuesta por los embutidos de carne de llama: “La gente no olvida”

El Bajo padece la burocracia del Municipio capitalino y de la Provincia

El Bajo padece la burocracia del Municipio capitalino y de la Provincia

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

Comentarios