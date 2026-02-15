Corte de luz en La Ciudadela: qué dice el comunicado oficial de San Martín tras la suspensión del partido ante Patronato

A los 89 minutos del partido entre San Martín de Tucumán y Patronato, un problema eléctrico obligó a interrumpir el encuentro cuando el marcador estaba 0-0. Tras la espera reglamentaria, el juego fue suspendido.
El club informó a través de un comunicado oficial que se produjo un cortocircuito en el cableado de las torres de iluminación del sector Pellegrini, lo que derivó en la imposibilidad de continuar.
ð´âªï¸ #Institucional— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) February 16, 2026
Desde el Club A. San MartÃn informamos sobre lo acontecido durante el final del partido ante Patronato.#VamosCiudadela pic.twitter.com/8bEsQ6FeQV
Además, la institución precisó que cuenta con dos grupos electrógenos de respaldo, los cuales habían sido testeados en los días previos al compromiso. También señaló que se impulsarán las medidas necesarias para resolver a la brevedad las causas del desperfecto.
La continuidad del partido quedará ahora bajo la órbita del Tribunal de la AFA.