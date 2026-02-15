Secciones
Corte de luz en La Ciudadela: qué dice el comunicado oficial de San Martín tras la suspensión del partido ante Patronato

La institución explicó el origen de la falla eléctrica y detalló los pasos a seguir mientras el Tribunal de AFA define cómo continuará el encuentro.

CORTE DE LUZ. La falla en el sistema de iluminación obligó a dar por terminado el encuentro cuando quedaban minutos por jugarse. CORTE DE LUZ. La falla en el sistema de iluminación obligó a dar por terminado el encuentro cuando quedaban minutos por jugarse. Foto de Nicolás Nuñez / Especial para LA GACETA
Hace 1 Hs

A los 89 minutos del partido entre San Martín de Tucumán y Patronato, un problema eléctrico obligó a interrumpir el encuentro cuando el marcador estaba 0-0. Tras la espera reglamentaria, el juego fue suspendido.

El club informó a través de un comunicado oficial que se produjo un cortocircuito en el cableado de las torres de iluminación del sector Pellegrini, lo que derivó en la imposibilidad de continuar.

Además, la institución precisó que cuenta con dos grupos electrógenos de respaldo, los cuales habían sido testeados en los días previos al compromiso. También señaló que se impulsarán las medidas necesarias para resolver a la brevedad las causas del desperfecto.

La continuidad del partido quedará ahora bajo la órbita del Tribunal de la AFA.

