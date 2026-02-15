Secciones
San Martín-Patronato fue suspendido por un corte de luz en La Ciudadela: iban 0-0

PARTIDO DETENIDO. Hinchas iluminan las tribunas durante el corte de luz en La Ciudadela. PARTIDO DETENIDO. Hinchas iluminan las tribunas durante el corte de luz en La Ciudadela. Foto de Nicolás Nuñez / Especial para LA GACETA

La continuidad del encuentro deberá resolverla el Tribunal de Disciplina de la AFA tras la interrupción que dejó el juego sin definición cuando restaban cinco minutos más el tiempo agregado.

Hace 2 Hs
21:39 hs

Definición en manos de AFA

La interrupción llegó cuando restaban cinco minutos más el tiempo añadido, y ahora el Tribunal de Disciplina deberá resolver cómo continúa el encuentro.

21:04 hs

Partido detenido en La Ciudadela tras una falla eléctrica

Foto de Diego Caminos / LA GACETA Foto de Diego Caminos / LA GACETA
20:54 hs

San Martín apuesta al ataque

Santiago Briñone dejó la cancha y entró Nicolás Castro. El movimiento apunta a darle mayor peso ofensivo en la búsqueda del triunfo en el estreno ante su gente.

20:47 hs

El "Santo" busca ganarlo

El equipo ganó intensidad y empezó a jugar más tiempo en campo rival desde los ingresos del banco.

20:45 hs

Triple variante en el "Santo"

Se retiraron Benjamín Borasi, "Caco" García y Alan Cisnero; en sus lugares ingresaron Laureano Rodríguez, Gonzalo Rodríguez y Diego Diellos.

20:43 hs

Lo defendió bien Patronato

20:42 hs

Tiro libre para el "Santo"

Lo patea Kevin López

20:40 hs

Lo tuvo San Martín de pelota parada

Tras un tiro de esquina, Ezequiel Parnisari ganó en el área pero su remate se fue apenas desviado.

20:35 hs

Cambios en San Martín

Entró Kevin López en lugar de Jorge Juárez.

20:34 hs

Cambios en Patronato

Ingresan Augusto Picco y Alejo Miró por Juan Barinaga y Valentín Pereyra

20:30 hs

Patronato estuvo cerca

20:23 hs

Forestello recibió un reconocimiento en La Ciudadela

La dirigencia del "Santo" distinguió al DT que condujo el ascenso de 2018 con una placa ante el aplauso de todo el estadio.

20:13 hs

Empieza el segundo tiempo entre San Martín y Patronato

19:57 hs

Terminó el primer tiempo en La Ciudadela

19:40 hs

Gran jugada de Cisnero; Borasi falló al final

El juvenil inició una gran jugada con recuperación en campo propio, eludió dos rivales y asistió al extremo, que volvió a disparar desviado.

19:33 hs

San Martín intenta, pero no tiene claridad

El "Santo" toma el protagonismo de partido, pero no logra lastimar el arco rival.

19:25 hs

El "Santo" tuvo la primera

Benjamín Borasi estuvo cerca de abrir el marcador, pero su remate con zurda se fue desviado.

19:08 hs

Comienza el partido

El "Santo" y Patronato ya juegan en La Ciudadela.

19:02 hs

Ingresan los equipos a la cancha

Gran recibimiento para el "Santo" en su estreno oficial en la Primera Nacional 2026.

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán recibirá a Patronato hoy desde las 19, en La Ciudadela, por la primera fecha de la Primera Nacional 2026. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, que transmitirá todos los partidos del torneo. Según informó la AFA, durante las dos primeras jornadas el acceso será libre y sin registro; luego se requerirá crear una cuenta gratuita y, en una etapa posterior, contratar una suscripción mensual para ver los encuentros en directo. 

