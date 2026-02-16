Actividades artísticas para disfrutar el descanso carnavalero

Murga en la peatonal- Esta tarde desde las 19, en la peatonal se vivirá una bienvenida del carnaval junto al Murgón del Mate Cocido, que llenará el espacio público de ritmo, color y alegría. La murga del Centro de Trabajo Popular Mate Cocido llega con percusión y zancos para invitar a vecinas y vecinos a sumarse a una celebración callejera llena de música, movimiento y espíritu carnavalesco. Este evento libre y gratuito, sólo se suspenderá en caso de lluvia. Por otra parte, en distintos puntos de la ciudad se reeditarán las ferias municipales. Los vecinos podrán recorrer el paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda; la Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda; o la Feria de Artesanos en Parque El Provincial.
Festejo con vista al lago.-A partir de hoy a las 16, en El Cadillal se vivirá el “4° Carnaval de la Familia Gladys Medina”, uno de los más grandes del norte. La fiesta está pensada para disfrutar, bailar y compartir en un entorno natural único. En la playa del dique se pondrá un escenario en torno al cual las familias podrán ir asegurándose lugares. La música y la alegría del Carnaval serán los protagonistas de la tarde. Pero los shows serán la coronación del evento del próximo lunes. Subirán al escenario artistas como Dúo Tafí, Los Avelinos 3G, Gladys “La Bomba Tucumana”, Christian Herrera y Sergio Galleguillo.
Noche de música en vivo en Central Córdoba.-El carnaval se vivirá a lo grande en la capital tucumana con la Gran Fiesta de Carnaval en el Club Atlético Central Córdoba. Desde las 20, el estadio se convertirá en el epicentro de una noche pensada para el baile, la música y la celebración colectiva. La grilla reúne figuras de peso de la escena tropical y popular. El show estará encabezado por Karina “La Princesita”, una de las voces femeninas más convocantes de la cumbia argentina, junto con Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, referentes del cuarteto cordobés. La noche se completa con las presentaciones de Daniel Agostini, Los Herrera y Vacomoloko, en una combinación que promete mantener la energía alta hasta entrada la madrugada.