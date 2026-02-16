Actividades artísticas para disfrutar el descanso carnavalero

Noche de música en vivo en Central Córdoba.-El carnaval se vivirá a lo grande en la capital tucumana con la Gran Fiesta de Carnaval en el Club Atlético Central Córdoba. Desde las 20, el estadio se convertirá en el epicentro de una noche pensada para el baile, la música y la celebración colectiva. La grilla reúne figuras de peso de la escena tropical y popular. El show estará encabezado por Karina “La Princesita”, una de las voces femeninas más convocantes de la cumbia argentina, junto con Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, referentes del cuarteto cordobés. La noche se completa con las presentaciones de Daniel Agostini, Los Herrera y Vacomoloko, en una combinación que promete mantener la energía alta hasta entrada la madrugada.