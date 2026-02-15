Francisco Cerúndolo se coronó campeón del Argentina Open tras vencer a Luciano Darderi

La espina quedó atrás en el lugar donde más dolía. Francisco Cerúndolo hizo realidad el deseo que lo acompañó durante toda su carrera y se consagró campeón del Argentina Open por primera vez, después de vencer a Luciano Darderi en sets corridos ante un Buenos Aires Lawn Tennis colmado.
El número 19 del ranking superó al 22° por 6-4 y 6-2 en una hora y 36 minutos y, tras dos finales que se le habían escapado, pudo por fin festejar en casa. El desahogo fue inmediato. Cayó al polvo de ladrillo, se tomó la cabeza y dejó salir las lágrimas mientras el estadio celebraba con él.
El inicio marcó la tendencia. Un quiebre en el tercer game del primer parcial le dio ventaja en un desarrollo que venía equilibrado. Con la cancha más lenta por la lluvia de la mañana y la tensión propia de una definición, tuvo que trabajar para confirmar esa ruptura, incluso salvando chances de su rival en un juego extenso. A partir de ahí sostuvo la iniciativa, cambió ritmos y evitó que el italiano se acomodara.
En la segunda manga el dominio se acentuó. Volvió a golpear rápido, administró la diferencia con solidez mental y terminó de cerrar el partido sin dejar margen para la reacción. El último punto desató la emoción contenida de años.
“Estoy feliz, no puedo pedir más nada. Todos estos años entrené mucho y luché mucho para ganar acá. Había perdido finales, quería una nueva oportunidad de ir por el título. Jugué un partidazo”, dijo todavía con la voz quebrada. También tuvo palabras para su adversario. “Es uno de mis mejores amigos del circuito, lo quiero felicitar”.
La conquista es la cuarta a nivel ATP para Cerúndolo, que ya había levantado trofeos en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. Esta, sin embargo, tuvo un sabor distinto. El porteño vivió siempre a pocas cuadras del club y ganar frente a su gente era una meta repetida temporada tras temporada.
Para llegar al duelo decisivo había dejado en el camino a Hugo Dellien, a Vit Kopriva y en semifinales a Tomás Etcheverry, a quien derrotó por 6-3 y 7-5. Darderi, nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano, arribó tras eliminar a Tomás Barrios Vera, Pedro Martínez y Sebastián Báez.
Con el triunfo, Cerúndolo se transformó en el séptimo campeón argentino de la historia del certamen y agregó por fin el título que más buscaba. Esta vez, la oportunidad no se le escapó.