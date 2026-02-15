Francisco Cerúndolo se coronó campeón del Argentina Open tras vencer a Luciano Darderi

El inicio marcó la tendencia. Un quiebre en el tercer game del primer parcial le dio ventaja en un desarrollo que venía equilibrado. Con la cancha más lenta por la lluvia de la mañana y la tensión propia de una definición, tuvo que trabajar para confirmar esa ruptura, incluso salvando chances de su rival en un juego extenso. A partir de ahí sostuvo la iniciativa, cambió ritmos y evitó que el italiano se acomodara.