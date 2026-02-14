Francisco Cerúndolo derrotó a Etcheverry y es finalista del Argentina Open por tercera vez

Al finalizar el partido, Cerúndolo destacó la dificultad de jugar con ráfagas tan intensas y valoró la paciencia que tuvo para enfrentar a un rival que conoce desde la infancia. Con este triunfo, se consolida como el jugador con más victorias sobre polvo de ladrillo en el circuito desde 2024, superando a figuras de la talla de Alexander Zverev y Carlos Alcaraz.