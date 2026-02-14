Francisco Cerúndolo derrotó a Etcheverry y es finalista del Argentina Open por tercera vez
El tenista número uno del país se impuso en sets corridos en un duelo marcado por las ráfagas de viento y la paridad. Este domingo, el porteño buscará romper el maleficio y alzar su primer trofeo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Francisco Cerúndolo ratificó su condición de máxima esperanza local en el Argentina Open al superar a Tomás Etcheverry por 6-3 y 7-5. En una jornada donde el viento fue un protagonista incómodo en la mítica cancha Guillermo Vilas, el actual 19° del mundo supo adaptarse mejor a las condiciones climáticas para asegurar su lugar en la definición del torneo por tercera ocasión en su carrera profesional.
El encuentro comenzó con un Cerúndolo enfocado que logró dar el primer golpe en el cuarto game del set inicial. A pesar de que Etcheverry contaba con una ventaja de 40-0 con su servicio, Fran encadenó una serie de puntos precisos para concretar el quiebre y adelantarse 3-1. Esa diferencia resultó determinante para que el mayor de los hermanos se llevara el primer parcial con autoridad.
En la segunda manga, la paridad se mantuvo hasta el cierre del set. Ambos jugadores intercambiaron golpes profundos desde el fondo de la cancha, pero Cerúndolo mostró una mayor solvencia con su saque y no permitió que su rival generara chances claras de quiebre. En el undécimo game, el porteño aceleró con su derecha, consiguió la ruptura decisiva y selló el pase a la final tras casi dos horas de juego.
Al finalizar el partido, Cerúndolo destacó la dificultad de jugar con ráfagas tan intensas y valoró la paciencia que tuvo para enfrentar a un rival que conoce desde la infancia. Con este triunfo, se consolida como el jugador con más victorias sobre polvo de ladrillo en el circuito desde 2024, superando a figuras de la talla de Alexander Zverev y Carlos Alcaraz.
El desafío final será este domingo frente al ganador del cruce entre Sebastián Báez y Luciano Darderi. "Fran" llega a esta instancia con el impulso de haber ganado siete duelos consecutivos contra compatriotas y con el objetivo de sumarse al selecto grupo de tenistas que han disputado al menos tres finales en la "Catedral" del tenis argentino, buscando su cuarto título ATP tras las consagraciones en Bastad, Eastbourne y Umag.