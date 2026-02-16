Política actual de los biocombustibles

Franco A. Fogliata
Ing. Agrónomo y consultor azucarero
La politica de los Biocombustibles a nivel global, avanza en todo el mundo. La OCDE ya anticipó tiempo atrás que el mundo va a necesitar para el 2030, unos 23 millones más de m3 del Bioetanol cifra por arriba del consumo actual.
Allí priman 3 conceptos básicos. 1) apoyo a la agricultura como productora de la biomasa que es materia prima básica para elaborar el producto. 2) con ello se reducen las emisiones GEI en mínimo de 27-28 % y 3) se aumenta la independencia energética respecto al petróleo.
Una creciente demanda del bioetanol (como fuente renovable de energía) es clave para reducir los gases que producen el efecto invernadero, causante del actual cambio climático y que sacude al mundo con distintas catástrofes climáticas.
Fuerte tendencia
Dentro de estas políticas hay varios países con una fuerte tendencia en esa dirección, como ser los EEUU, Brasil, la UE, la India, etc. El caso de los EEUU es muy interesante pues desde enero 2026 el Gobierno Federal dio un gran impulso para el empleo obligatorio del bioetanol de maíz -en base a la RFS- que hacen a la política con empleo de “combustibles renovables” y mediante la cual se pasará del 10 % al obligatorio 15 %.
Todo esto será ayudado con créditos fiscales conocidos allí como 45 - Z y según Ley IRA 2022. Dichos créditos fiscales serán a lo largo del año, pero con una meta ambiciosa de lograr E-85 mezcla en aquellos Estados con fuerte producción agrícola del maíz.
Actualmente es el país líder mundial en la producción del biotanol, con 58.300 millones de m3 en 2025 y superando al etanol azucarero del Brasil de los 36 millones de m3 que tuvieron como récord en 2024.
Ahora el país carioca dio un giro interesante pues incorporó la producción del etanol de maíz (en Estado del Mato Grosso) con unos 6 millones de m3, algo logrado en muy pocos años. Avanzaron muy rápido en comparación con nuestro país.
Programa para el futuro
Para ello cuentan con programas y leyes muy específicas como el conocido “RenovaBio” y la nueva ley denominada “programa de combustibles para el futuro” desde octubre 2024. Así apuntan llegar al 35 % mezcla desde el 30 % actual. Tienen una excepción al emplear el alcohol hidratado en 100% para la enorme flota de vehículos con los motores “flex” (alrededor de 30 millones). La mezcla del 30 % es con anhidro.
Con el biodiésel también apuntan a subir la mezcla del 15 % al 20 % en 2030. Miran el futuro cercano.
Viendo ahora la situación en nuestro país, hemos tomado como referencia el reciente “Informe Anuario 2025 para el Bioetanol”, elaborado conjuntamente por el Centro Azucarero Argentino (CAA) y la Cámara del Bioetanol de Maíz, con datos muy completos sobre la actividad.
El bioetanol producido en 2025 para atender la mezcla del 12 % fue de 1.181.241 m3 y de los cuales 53% eran de maíz y 47% de caña de azúcar. El consumo de naftas a nivel país fue de 10.078.479 m3 y así el bioetanol cubrió 11.7 %. Esto demuestra el estancamiento que tiene Argentina con ese pobre 12% desde el 2016. Ahora es el momento de impulsar fuerte para ir a una mezcla -mínima- del 15 %, dados por Proyectos de Ley presentados en el Congreso Nacional. Aclaro lo de la palabra “mínimo” pues así se dará lugar en el futuro al empleo del alcohol hidratado dado el aumento paulatino de vehículos con motores “flex” en el país. Legislar para el futuro. Aquí se discute mucho y se avanza poco en legislación moderna acorde a los tiempos.
Miremos otros países. Ambas cámaras observan un estancamiento en la demanda interna desde 2022.
Resolución de 2022
Es curioso que nadie se acuerde que desde 2022 existe una Resolución de Energía 689/2022 mediante la cual se admite como oxigenante de las naftas solo al etanol en un 15 % con 4.5 % de oxígeno % peso de las naftas en surtidor y se prohibe expresamente el uso del MTBE y de cualquier otro con origen en metano. También se destaca que la “capacidad fabril instalada en el país”, según ambas cámaras es de 1.450.000 m3 (de caña y maíz), es decir habría una “capacidad ociosa” del 25 %. Para prestar atención. La capacidad productiva del bioetanol aumentó desde 345.000.m3 en 2012 al 1.437.000 m3 en 2025. En ese mismo año las exportaciones argentinas de bioetanol solo fueron de 130.000 m3.
En 2025 Córdoba producía el 44.5 % del total (con maíz) y Tucumán 24.5 %, Salta 9.5 %, Jujuy 7.9 % y Santa Fe 4.3 % etc. Lo de Tucumán fueron 289.400.m3 del anhidro.
El Plan Alconafta
Lo curioso de todo esto es que, volviendo la mirada años atrás, cuando entre 1978 y 1989 existía el Plan Alconafta con mezcla del 15 % (iniciativa total de Tucumán), por Decreto del PE Nacional de 1983 se “invitaba” a las provincias en adherirse a la misma. Solo aceptaron 12 provincias pero justamente Córdoba y Santa Fe no lo hicieron. Para decir “vueltas de la vida”. Ahora Córdoba lidera en el país, como vimos, y empuja por más.
Algo interesante en destacar es que Argentina fue pionera en toda Latinoamérica con el etanol combustible desde 1920 con el recordado Dr. William E. Cross desde la Experimental. Usaba Alcohol Absoluto al 30 % en la mezcla más Benzol y lo llamaba “carburante nacional” pero nadie de los gobiernos nacionales de entonces se interesaron en apoyar esto. Así fue hasta 1946. Años después aparece el Plan Alconafta ya mencionado. Ahora, como bien lo señalan ambas cámaras, hemos pasado de “pioneros a rezagados”. ¿Por qué? Uniendo viejos y nuevos enfoques vemos ahora: Bolivia con 25 % mezcla; Paraguay, 25 % y Brasil, 30 % y la media del Mercosur es del 26 %.
Otro tema: el consumo de naftas en 2025 subió desde enero con 863.334 m3 a 913.978 m3 en diciembre (5.8 % más) y las entregas del bioetanol fueron de 102.243 m3 a 105.533 m3 ( 3.2 % más). En cuanto a los precios del bioetanol, al dia de hoy $ 1000, 868 / litro sin IVA y llega a $ 1.210, 868 con impuesto. Es 8.4 % mayor al de maíz. Si tomamos un dólar oficial a la fecha (11/02) de $ 1.425 estaríamos en U$S 0.849/litro. Para cotizar con precio nafta súper YPF en Tucumán, que ronda $ 1.700 / litro son U$S 1.192 / litro. Así el etanol es más barato en U$S 0.343/litro. Comparando con Brasil al cambio actual de 5.24 reales/ dólar son U$S 0.860 para el anhidro y de U$S 0.576 /l del alcohol hidratado Apuestan fuerte a este alcohol.
Ahorro
Un dato interesante que dan ambas cámaras es que en 2025 Argentina importó 660.000.m3 de naftas por U$S 410 millones. Esto se podría ver ahorrado subiendo la mezcla del 12 al 15 %.
Para reflexionar ahora que se discute nueva Ley. párrafo aparte para el biodiésel. La UE dispuso ahora normas que afectan al biodiésel hecho con aceite de soja para favorecer al aceite de colza que ellos emplean basados en el conocido “índice del iodo”. De esta forma se afectan las exportaciones argentinas hacia allí. La UE no cultiva soja por un viejo acuerdo comercial con los EEUU.