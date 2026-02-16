Política actual de los biocombustibles

El bioetanol producido en 2025 para atender la mezcla del 12 % fue de 1.181.241 m3 y de los cuales 53% eran de maíz y 47% de caña de azúcar. El consumo de naftas a nivel país fue de 10.078.479 m3 y así el bioetanol cubrió 11.7 %. Esto demuestra el estancamiento que tiene Argentina con ese pobre 12% desde el 2016. Ahora es el momento de impulsar fuerte para ir a una mezcla -mínima- del 15 %, dados por Proyectos de Ley presentados en el Congreso Nacional. Aclaro lo de la palabra “mínimo” pues así se dará lugar en el futuro al empleo del alcohol hidratado dado el aumento paulatino de vehículos con motores “flex” en el país. Legislar para el futuro. Aquí se discute mucho y se avanza poco en legislación moderna acorde a los tiempos.