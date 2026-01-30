Las perspectivas sobre los biocombustibles

En el debate se han planteado las perspectivas, las justificaciones y los intereses que están en juego en la propuesta de modificar la ley, con la que se propone aumentar la mezcla de bioetanol con la nafta al 15%, a lo cual se oponen los representantes de Adefa (Asociación de Fabricantes de Automóviles) quienes temen por las adecuaciones que deben realizar. Esto ha sido refutado por los representantes de la agroindustria: sostienen que no hay impacto en los motores de los vehículos al funcionar con diferentes porcentajes en la mezcla.