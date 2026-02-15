Secciones
Cáncer de cuello: las señales en la boca y la garganta que pueden advertir la enfermedad

El cáncer de cabeza y cuello puede manifestarse con señales tempranas en la boca y la garganta que suelen pasar desapercibidas. Reconocer estos síntomas a tiempo es clave para lograr un diagnóstico precoz y mejorar las posibilidades de tratamiento.

El cáncer de cuello es uno de los más fáciles de detectar El cáncer de cuello es uno de los más fáciles de detectar MedicalPlus
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El cáncer de cabeza y cuello es una enfermedad que puede desarrollarse de forma silenciosa, pero que a menudo deja señales visibles en zonas accesibles como la boca y la garganta. Estas manifestaciones iniciales suelen confundirse con afecciones comunes, lo que retrasa la consulta médica y el diagnóstico oportuno.

Detectar cambios persistentes, como lesiones que no cicatrizan, dolor al tragar o alteraciones en la voz, puede marcar la diferencia. La identificación temprana de estos síntomas permite iniciar tratamientos en etapas iniciales, lo que aumenta significativamente las probabilidades de recuperación y reduce el riesgo de complicaciones.

De acuerdo a la Sociedad Estadounidense de Cáncer, cada año se diagnostican en el mundo cerca de 560.000 nuevos casos, cifra que toma todos los tumores que se manifiestan en la boca, laringe o faringe. En Argentina, la incidencia se clasifica como media-alta y se estima que más de mil personas mueren anualmente por esta causa, lo que equivale a un promedio de casi tres casos por día.

Cáncer de garganta: ¿a qué hay que prestar atención para la detección temprana?

Primero, a los factores de riesgo. Entre los principales factores que favorecen el desarrollo de algún tumor de cabeza y cuello se encuentran: ser o haber sido fumador, ingerir alcohol en forma sistemática y excesiva y la combinación de ambas conductas.

También están la exposición prolongada y sin protección al sol, la infección por el virus del papiloma humano (VPH), una higiene bucal deficiente, dieta y nutrición deficientes, y un sistema inmunológico debilitado. A su vez, existen algunos factores “no modificables” como ser varón -la prevalencia es mayor en el sexo masculino- y ser mayor de 45 años.

¿Cuándo encender las alarmas cuando se trata del Cáncer de Cuello y Cabeza?

Los signos que requieren atención médica incluyen la aparición de un bulto en el cuello, manchas blancas, rojas o marrones en la boca o garganta, úlceras o llagas persistentes en la boca o garganta, cambios o ronquera en la voz, demora en la cicatrización tras una extracción dental o hemorragias inexplicables, endurecimiento o hinchazón sin dolor, dificultad para masticar o tragar y dolor en la lengua o mandíbula que se irradia al oído, así como dolor o zumbido en los oídos o problemas auditivos.

Respecto al tratamiento, dependerá del momento del diagnóstico: cuanto más temprano, mejor será el pronóstico y mayores las chances de curación. Las principales opciones son la cirugía y la radioterapia. En algunos casos, sumando alguna medicación a la radioterapia para que el tumor sea más sensible a los rayos. 

Para los cuadros más avanzados, que afortunadamente son una porción relativamente pequeña respecto del total, contamos con opciones sistémicas como la quimioterapia, las terapias dirigidas y la inmunoterapia.

