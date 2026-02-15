Cáncer de cuello: las señales en la boca y la garganta que pueden advertir la enfermedad

¿Cuándo encender las alarmas cuando se trata del Cáncer de Cuello y Cabeza?

Los signos que requieren atención médica incluyen la aparición de un bulto en el cuello, manchas blancas, rojas o marrones en la boca o garganta, úlceras o llagas persistentes en la boca o garganta, cambios o ronquera en la voz, demora en la cicatrización tras una extracción dental o hemorragias inexplicables, endurecimiento o hinchazón sin dolor, dificultad para masticar o tragar y dolor en la lengua o mandíbula que se irradia al oído, así como dolor o zumbido en los oídos o problemas auditivos.