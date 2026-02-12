Secciones
Alerta por cáncer de colon: cuáles son los síntomas tempranos y por qué la detección precoz puede salvar vidas

La muerte de James Van Der Beek reavivó la preocupación por el cáncer de colon, una enfermedad que puede avanzar en silencio. Cuáles son los síntomas tempranos, los factores de riesgo y por qué la detección precoz es clave para aumentar las posibilidades de curación.

Hace 12 Min

La muerte del actor estadounidense James Van Der Beek, recordado por su papel en Dawson’s Creek, volvió a poner en primer plano una enfermedad que avanza en silencio y que, detectada a tiempo, puede ser curable: el cáncer de colon. El intérprete falleció a los 48 años tras atravesar un cuadro que había sido diagnosticado en 2023 y que se encontraba en una etapa avanzada al momento de su detección.

Según había contado en una entrevista, los primeros indicios fueron cambios persistentes en sus hábitos intestinales. Ese síntoma, frecuente pero muchas veces minimizado, suele ser una de las señales de advertencia más importantes.

Qué es el cáncer colorrectal

El cáncer de colon —también llamado colorrectal cuando compromete también el recto— se origina en el revestimiento interno del intestino grueso. En la mayoría de los casos comienza como pólipos, pequeños crecimientos que pueden volverse malignos con el tiempo si no se detectan y tratan.

Especialistas advierten que, si bien es más habitual en personas mayores de 50 años, en los últimos años se observa un aumento de casos en adultos jóvenes a nivel mundial. Entre los factores asociados figuran la obesidad, el sedentarismo y dietas ricas en carnes procesadas y pobres en fibra.

Señales de alarma: cuándo consultar

Reconocer los síntomas tempranos puede marcar la diferencia. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Presencia de sangre en las heces, ya sea roja brillante o más oscura.

Cambios persistentes en el ritmo intestinal, como diarrea, estreñimiento o alteraciones en la consistencia de la materia fecal.

Dolor o distensión abdominal frecuente, sensación de hinchazón o molestia en la parte baja del abdomen.

También pueden presentarse otros signos menos específicos, como:

Pérdida de peso sin causa aparente.

Sensación de evacuación incompleta.

Cansancio constante o episodios de mareos.

Tener alguno de estos síntomas no implica necesariamente un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, si persisten durante varias semanas, los médicos recomiendan realizar una consulta para descartar causas graves.

En situaciones más severas, el tumor puede obstruir el intestino, generando dolor intenso, estreñimiento marcado y vómitos, lo que requiere atención médica urgente.

La importancia de observar cambios

Hablar de salud intestinal todavía genera incomodidad en muchas personas. No obstante, los especialistas insisten en la importancia de prestar atención a las deposiciones y registrar cualquier variación. Anotar los síntomas antes de la consulta médica puede ayudar a brindar información precisa.

La sangre roja brillante puede deberse a hemorroides, pero también a lesiones más profundas. En cambio, las heces oscuras o negras pueden indicar sangrado en sectores altos del aparato digestivo.

Factores de riesgo

Aunque no existe una causa única identificada, sí hay condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad:

Edad mayor a 50 años.

Consumo elevado de carnes rojas y procesadas.

Tabaquismo.

Ingesta excesiva de alcohol.

Sobrepeso u obesidad.

Antecedentes de pólipos intestinales.

En la mayoría de los casos no es hereditario, pero quienes tengan familiares cercanos diagnosticados a edades tempranas deben informarlo a su médico. Existen síndromes genéticos específicos, como el síndrome de Lynch, que incrementan significativamente el riesgo.

Diagnóstico y pronóstico

El estudio más utilizado para detectar el cáncer de colon es la colonoscopia, un procedimiento que permite visualizar el interior del intestino mediante una cámara. También puede emplearse la sigmoidoscopia, que examina una parte del colon.

La diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío es determinante. Cuando el cáncer se identifica en su etapa inicial, las tasas de supervivencia a cinco años superan ampliamente el 90%. En fases avanzadas, ese porcentaje disminuye de forma considerable.

Las etapas se clasifican del 1 al 4, según el tamaño del tumor y su diseminación a ganglios u otros órganos.

Prevención y tratamiento

Los especialistas coinciden en que una parte significativa de los casos podría prevenirse con hábitos saludables: alimentación rica en fibra, reducción del consumo de carnes procesadas, actividad física regular y control del peso corporal.

Los tratamientos actuales incluyen cirugía, quimioterapia, radioterapia y terapias dirigidas, cada vez más personalizadas gracias a estudios genéticos que permiten adaptar las estrategias a cada paciente.

El mensaje central es claro: ante cualquier síntoma persistente, la consulta temprana es clave. El cáncer de colon puede ser silencioso en sus inicios, pero detectado a tiempo ofrece altas probabilidades de curación.

