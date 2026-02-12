Alerta por cáncer de colon: cuáles son los síntomas tempranos y por qué la detección precoz puede salvar vidas

La muerte del actor estadounidense James Van Der Beek, recordado por su papel en Dawson’s Creek, volvió a poner en primer plano una enfermedad que avanza en silencio y que, detectada a tiempo, puede ser curable: el cáncer de colon. El intérprete falleció a los 48 años tras atravesar un cuadro que había sido diagnosticado en 2023 y que se encontraba en una etapa avanzada al momento de su detección.