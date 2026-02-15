Qué alimentación sigue Tucumán Central en la previa de la final por el ascenso al Federal A

“Hay tres pilares fundamentales en la alimentación de un futbolista: la comida, la hidratación y el descanso”, señaló. Desde comienzos de año, el club viene desarrollando charlas educativas y acompañamiento individual para cada jugador. No todos necesitan lo mismo, y en un plantel amateur (donde muchos trabajan o estudian además de entrenar) la planificación debe adaptarse a los tiempos y exigencias de cada uno. "Es bastante difícil porque ellos dividen su tiempo con otras actividades", indicó.