¿Dónde se puede ver el Cosquín Rock 2026 este domingo 15 de febrero?

Llega la segunda jornada una de las reuniones más convocantes de la música argentina en Córdoba. ¿Qué plataformas transmiten los shows en vivo?

Dónde se podrá ver Cosquín Rock 2026 por streaming Dónde se podrá ver Cosquín Rock 2026 por streaming
Hace 19 Min

La ceremonia ya comenzó y el Cosquín Rock 2026 ya comenzó a rodar en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba. Durante dos jornadas, el festival volvió a convocar a más de cien artistas nacionales e internacionales, con la tradicional mezcla de géneros e intérpretes en distintos escenarios.

Para esta edición se esperan importantes artistas nacionales y los principales referentes del rock nacional, quienes se presentarán a lo largo de la tarde-noche en el marco de la naturaleza.

El pedido de un padre tucumano que conmovió al Cosquín Rock: su hija será recordada en el festival

Ya pasó la primera jornada en la que se presentaron Eruca Sativa, El Zar, Turf, Dillo , Babasónicos, Lali y Caligaris. Además tocó de Ciro y Los Persas, La Vela Puerca, Las Pelotas y el Cuarteto de Nos.

Cuánto salen las entradas del Cosquín Rock 2026: conocé la grilla completa del festival

El domingo 15 se presentarán, Bándalos Chinos, Fito Páez, Airbag, Divididos, Trueno, Guasones, Louta, entre otros.

Dónde ver Cosquín Rock por streaming

Quienes no puedan estar presentes en el Cosquín Rock 2026 tendrán la opción de seguir el festival en vivo a través de Disney+. La plataforma transmitirá las presentaciones de los escenarios Montaña, Sur y Norte durante las dos jornadas, desde las 14.30.

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Además, desde las 18.30, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino se sumarán a la transmisión con una cobertura especial y entrevistas exclusivas con los artistas.


