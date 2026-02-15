Secciones
¿Quién es Pablo Palavecino, la figura de General Paz Juniors que buscará ser el verdugo de Tucumán Central?

Extremo cordobés, gambeteador y decisivo en el momento más caliente del Regional Amateur, el “Poeta” tiene en él a su arma más filosa para la final por el ascenso al Federal A.

GAMBETA. Palavecino es un jugador explosivo que debe ser seguido de cerca por Tucumán Central. GAMBETA. Palavecino es un jugador explosivo que debe ser seguido de cerca por Tucumán Central.
Hace 1 Hs

En las finales siempre hay nombres propios. Y en la previa del duelo decisivo por el ascenso al Federal A entre Tucumán Central y General Paz Juniors, uno sobresale por encima del resto en el equipo cordobés: Pablo Palavecino.

El extremo de 25 años se convirtió en la bandera futbolística del “Poeta” en este Torneo Regional Amateur. No sólo por estadísticas o momentos puntuales, sino por algo más difícil de explicar: su capacidad de romper partidos. Palavecino es de esos jugadores que cambian el ritmo, que encaran sin pedir permiso y que, cuando reciben la pelota, generan una sensación inmediata de peligro.

Su fútbol es puro potrero. Desborde, cambio de ritmo, asistencias y esa picardía que obliga al defensor a retroceder. No es casual que su mejor versión haya aparecido en la etapa más exigente del campeonato.

Su historia comenzó lejos de los flashes. Dio sus primeros pasos en la escuelita El Porvenir, en su barrio, donde la pelota siempre estuvo pegada al pie y el juego se aprendía entre amigos. A los 12 años dio el primer salto al sumarse a Avellaneda, club de la Liga Cordobesa.

Pablo Palavecino es el jugador más peligroso de General Paz Juniors. Pablo Palavecino es el jugador más peligroso de General Paz Juniors.

Luego llegó Talleres. Allí atravesó las divisiones juveniles de AFA, desde séptima hasta quinta, y llegó a competir en Primera Local. Pero el recorrido no fue lineal. Como tantos otros futbolistas del ascenso, tuvo que buscar continuidad lejos de las estructuras más visibles.

Las Palmas, Atenas de Río Cuarto y Boca Unidos de Corrientes fueron parte de un trayecto marcado por viajes, adaptación y la necesidad constante de rendir para sostener el lugar. Siempre volvió a Avellaneda, su base, su refugio futbolístico. Hoy, en General Paz Juniors, encontró estabilidad y protagonismo.

En una final donde los márgenes son mínimos, Palavecino representa el factor imprevisible. Tucumán Central sabe que gran parte del peligro pasará por su banda. Si el “Poeta” quiere ascender, necesitará de su desequilibrio. Y si los “rojos” pretenden dar el salto al Federal A, deberán neutralizar al hombre que puede convertirse en su verdugo.

Cielorrasos, mezcla y el sueño del Federal A: el obrero de Tucumán Central que construye su propio destino

