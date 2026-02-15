¿Quién es Pablo Palavecino, la figura de General Paz Juniors que buscará ser el verdugo de Tucumán Central?

El extremo de 25 años se convirtió en la bandera futbolística del “Poeta” en este Torneo Regional Amateur. No sólo por estadísticas o momentos puntuales, sino por algo más difícil de explicar: su capacidad de romper partidos. Palavecino es de esos jugadores que cambian el ritmo, que encaran sin pedir permiso y que, cuando reciben la pelota, generan una sensación inmediata de peligro.