Tres nombres, una misma esencia: la historia de Tucumán Central desde el cuartel hasta Villa Alem

La final por el ascenso al Federal A no es un partido más para Tucumán Central. Es un capítulo nuevo en una historia que empezó hace más de un siglo, cuando el fútbol tucumano daba sus primeros pasos organizativos tras la creación de la Federación de Football en 1919. En ese contexto, en el corazón del Cuerpo de Bomberos, germinó una idea que cambiaría para siempre la vida deportiva de Villa Alem.