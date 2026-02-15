Eclipse solar anular: cuándo será y por qué lo llaman “anillo de fuego”

Este efecto se produce por la distancia entre la Luna y nuestro planeta porque al estar el satélite cerca de su apogeo, su tamaño aparente será ligeramente menor que el del Sol. Según datos proporcionados por la NASA, esto hace que su sombra principal —conocida como umbra— no alcance la superficie terrestre; en cambio, lo que sí llegará será la antumbra, que permitirá la observación del anillo brillante, informó La Nación.