Secciones
CulturaMúsica

Cuánto salen las entradas del Cosquín Rock 2026: conocé la grilla completa del festival

Los clientes BBVA podrán acceder a una financiación en cuotas más conveniente para adquirir los tickets de ingreso.

El Cosquín Rock llegará también a Brasil con una propuesta innovadora. El Cosquín Rock llegará también a Brasil con una propuesta innovadora.
Hace 2 Hs

Esta semana el Cosquín Rock lanzó el line up completo de la edición 2026. Un año más, el festival se hará en el Aeródromo Santa María de Punilla en Cosquín, Córdoba. Las entradas ya están a la venta y solo clientes de bancos puntuales cuentan con facilidades de pago para adquirirlas.

“Me tocó aguantar el chaparrón”: Américo habló de su histórica participación en el Lollapalooza

“Me tocó aguantar el chaparrón”: Américo habló de su histórica participación en el Lollapalooza

En esta nueva edición, el Cosquín Rock promete mucha música popular. La página oficial del evento tiene una cuenta regresiva que marca un restante de 162 días. Es que el público fue convocado para el 14 y 15 de febrero del año próximo, por lo que la mitad de los shows coincidirá con otra fecha destacada: el Día de San Valentín.

Cuanto cuestan las entradas para el Cosquín Rock 2026

Una determinación de la organización generó sorpresa entre quienes quieren acceder a las entradas del Cosquín Rock 2026. Este año los tickets de ingreso no se venden por separado para cada día, sino que el costo es por el festival completo. Los clientes BBVA pueden acceder a una financiación en 12 cuotas sin interés.

El Cosquín Rock ofrece dos tipos de abonos. Por una parte, el Abono General que permite el acceso a ambos días del festival, así como a todos los shows y espacios gastronómicos. Tiene un costo de $340.000 más $51.000 de cargo de servicios, aproximadamente. Por otra, el Abono Fanatic ofrece lo mismo que el anterior pero con beneficios como acceso especial y diferenciado, vista privilegiada a los shows y área gastronómica de cortesía.

Pulseras para el Cosquín Rock

Según el sitio oficial del evento, las pulseras de ingreso se entregan solamente al titular de la tarjeta de crédito contra la presentación de la misma y el DNI. Un tercero puede retirarlas con autorización adjunta, que debe estar legalizada por un escribano o juez de paz. También deben presentar fotocopia de DNI y tarjeta.

Los puntos habilitados para retirar las pulseras son:

Córdoba capital: Disquería Edén - Obispo Trejo 15 - FECHA DE RETIRO A DESIGNAR

Córdoba capital: Plaza de la Musica - Coronel Olmedo Esq. Costanera - FECHA DE RETIRO A DESIGNAR

Santa María de Punilla: Boleterías del Predio: FECHA DE RETIRO A DESIGNAR

Grilla del Cosquín Grilla 2026

Cuánto salen las entradas del Cosquín Rock 2026: conocé la grilla completa del festival

Temas CórdobaCosquínCosquín Rock
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“El mejor disco de Tan Biónica”: Chano encendió la chispa y anticipó su próximo trabajo musical

“El mejor disco de Tan Biónica”: Chano encendió la chispa y anticipó su próximo trabajo musical

Ricardo Arjona se presentará en el Movistar Arena: cuál es el precio de las entradas

Ricardo Arjona se presentará en el Movistar Arena: cuál es el precio de las entradas

Música, diversión y shows para niños: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Música, diversión y shows para niños: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
2

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Comentarios