Cuánto salen las entradas del Cosquín Rock 2026: conocé la grilla completa del festival

Esta semana el Cosquín Rock lanzó el line up completo de la edición 2026. Un año más, el festival se hará en el Aeródromo Santa María de Punilla en Cosquín, Córdoba. Las entradas ya están a la venta y solo clientes de bancos puntuales cuentan con facilidades de pago para adquirirlas.
En esta nueva edición, el Cosquín Rock promete mucha música popular. La página oficial del evento tiene una cuenta regresiva que marca un restante de 162 días. Es que el público fue convocado para el 14 y 15 de febrero del año próximo, por lo que la mitad de los shows coincidirá con otra fecha destacada: el Día de San Valentín.
Cuanto cuestan las entradas para el Cosquín Rock 2026
Una determinación de la organización generó sorpresa entre quienes quieren acceder a las entradas del Cosquín Rock 2026. Este año los tickets de ingreso no se venden por separado para cada día, sino que el costo es por el festival completo. Los clientes BBVA pueden acceder a una financiación en 12 cuotas sin interés.
El Cosquín Rock ofrece dos tipos de abonos. Por una parte, el Abono General que permite el acceso a ambos días del festival, así como a todos los shows y espacios gastronómicos. Tiene un costo de $340.000 más $51.000 de cargo de servicios, aproximadamente. Por otra, el Abono Fanatic ofrece lo mismo que el anterior pero con beneficios como acceso especial y diferenciado, vista privilegiada a los shows y área gastronómica de cortesía.
Pulseras para el Cosquín Rock
Según el sitio oficial del evento, las pulseras de ingreso se entregan solamente al titular de la tarjeta de crédito contra la presentación de la misma y el DNI. Un tercero puede retirarlas con autorización adjunta, que debe estar legalizada por un escribano o juez de paz. También deben presentar fotocopia de DNI y tarjeta.
Los puntos habilitados para retirar las pulseras son:
Córdoba capital: Disquería Edén - Obispo Trejo 15 - FECHA DE RETIRO A DESIGNAR
Córdoba capital: Plaza de la Musica - Coronel Olmedo Esq. Costanera - FECHA DE RETIRO A DESIGNAR
Santa María de Punilla: Boleterías del Predio: FECHA DE RETIRO A DESIGNAR