Cuánto salen las entradas del Cosquín Rock 2026: conocé la grilla completa del festival

El Cosquín Rock ofrece dos tipos de abonos. Por una parte, el Abono General que permite el acceso a ambos días del festival, así como a todos los shows y espacios gastronómicos. Tiene un costo de $340.000 más $51.000 de cargo de servicios, aproximadamente. Por otra, el Abono Fanatic ofrece lo mismo que el anterior pero con beneficios como acceso especial y diferenciado, vista privilegiada a los shows y área gastronómica de cortesía.